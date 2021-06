ClearPoint Neuro, Inc. annonce l'installation du logiciel ClearPoint® 2.0 au Mazowiecki Szpital Bródnowski en Pologne

French German

SOLANA BEACH, Californie, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq : CLPT), société à l'origine d'une plateforme mondiale permettant la navigation et l'administration de traitements au cerveau, a annoncé aujourd'hui l'installation de son logiciel version 2.0 au Mazowiecki Szpital Bródnowski à Varsovie, en Pologne.



« Nous avons apprécié la patience et l'engagement de l'équipe ClearPoint sur site tout au long du processus d'installation », a déclaré le professeur Mirosław Zabek, directeur de la clinique de neurochirurgie au Mazowiecki Szpital Bródnowski. « Toute notre équipe est impatiente de commencer à mener des DBS, des biopsies et des cas d'essais cliniques avec le système de neuro-navigation ClearPoint. »

« Le Dr Zabek et son équipe sont impliqués dans des protocoles d'administration de médicaments de pointe depuis de nombreuses années », a commenté Matt Rabon, responsable du développement clinique et commercial, EMEA. « La Pologne est l'un des plus grands marchés d'essais cliniques d'Europe centrale et orientale, avec des chercheurs hautement qualifiés et des centres médicaux spécialisés. Ce sera un grand honneur de soutenir à la fois les procédures cliniques et les essais expérimentaux dans ce prestigieux hôpital. C'est un autre exemple de l'exécution de notre stratégie visant à mettre en place des centres d'essais biologiques et d'administration de médicaments ClearPoint à travers l'Europe. Maintenant que la COVID semble reculer en Europe, nous nous attendons à ce que ces installations se poursuivent au cours du second semestre 2021. »

À propos de ClearPoint Neuro

La mission de ClearPoint Neuro est d'améliorer et de restaurer la qualité de vie des patients et de leur famille en apportant des traitements pour les troubles neurologiques les plus complexes avec une précision extrême. Les applications du portefeuille de produits actuels de la société comprennent la stimulation cérébrale profonde, l'ablation laser, la biopsie, la neuro-aspiration et l'administration de médicaments, de produits biologiques ainsi que la thérapie génique au cerveau. Le système de neuro-navigation ClearPoint a l'autorisation de la FDA et le marquage CE, et il est installé dans plus de 60 sites actifs aux États-Unis, au Canada et en Europe. ClearPoint Neuro est associée à plus de 30 sociétés biologiques/pharmaceutiques et centres universitaires, fournissant des solutions pour l'administration directe de traitements au SNC dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques dans le monde entier. À ce jour, plus de 4 500 interventions ont été réalisées et secondées par l'équipe de spécialistes cliniques de la société intervenant sur le terrain, qui apporte un soutien et des services à nos clients et partenaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.clearpointneuro.com .

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans la présente et concernant les plans, la croissance et les stratégies de la société peuvent inclure des énoncés prospectifs dans le contexte des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations portant sur les événements, développements et performances futurs de la société, ainsi que sur les attentes, convictions, plans, estimations ou projections de la direction concernant l'avenir, sont des énoncés prospectifs au sens de ces lois. Des risques et des incertitudes peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels de la société et ceux exprimés ou implicitement contenus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et risques particuliers incluent ceux qui sont liés à : l'impact de la COVID-19 et les mesures adoptées pour contenir sa propagation ; les revenus futurs des ventes des produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société ; et la capacité de la société à mettre sur le marché, commercialiser et atteindre une plus large acceptation du marché pour les produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société. Des informations plus détaillées sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels de la société sont développées dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2021, ces deux documents ayant été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission).