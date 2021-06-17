Lucidworks 加入 Google Cloud Partners Advantage 計劃並透過 Google Cloud Marketplace 啟動由人工智能支援的搜尋平台 Fusion

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三藩市, June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lucidworks 是連接體驗雲端的供應商，今天宣佈該公司已加入 Google 雲端合作夥伴優勢計劃。Google Cloud 客戶現在有能力在 Google Cloud Marketplace 中部署 Fusion ，讓使用者可以在現代化、運用容器和雲端原生架構上建立以人工智能為本的產品發現和知識管理應用程式。



Lucidworks 是 Google 雲端技術合作夥伴，為客戶提供由人工智能發出的情境或個人相關搜尋結果和積極建議。數以百萬計的使用者現在遇到問題，就可以在數億份文件和記錄中找到分析資料。Lucidworks Fusion 可以協助客戶：

在瀏覽和搜尋體驗中提高控制 ，為使用者提供正確的結果、消除摩擦，並提高收入和效率。

，為使用者提供正確的結果、消除摩擦，並提高收入和效率。 在使用者使用週期內帶來一致和個人化的體驗 ，根據使用者訊號將結果進行個人化處理。

，根據使用者訊號將結果進行個人化處理。 善用組織內現有的知識 ，透過消除資訊孤立並快速提供必要的分析資料，致力改善員工參與度和生產力，向員工賦權將工作做到最好。

，透過消除資訊孤立並快速提供必要的分析資料，致力改善員工參與度和生產力，向員工賦權將工作做到最好。 盡量提高數據發現的價值 ，並使組織能夠從數據集中找到連接、模式和異常之處，以作出明智的決策。

，並使組織能夠從數據集中找到連接、模式和異常之處，以作出明智的決策。 為員工和客戶營造相連的體驗，方法是在所有渠道收集訊號並在所有領域中應用這些分析資料，以提供全渠道個人化功能。



Lucidworks 行政總裁 Will Hayes 說：「我們假設會留在實地的一部分舊有業務現已陸續轉移至雲端，並轉向 Google Cloud 作為最值得信賴和安全的平台。我們與 Google Cloud 的合作夥伴關係表示我們可以推動無縫的支援和服務，以便我們的客戶能夠專於他們最擅長的工作，而我們則可以專於提供一流的解決方案。Google Cloud 客戶現在可以為其價值高的客戶和員工締造相連的數碼體驗。」

Google Cloud Marketplace 允許使用者快速部署在 Google Cloud 上運行的功能軟件套件，無需手動配置。Lucidworks 在 Google Cloud 上的產品包括在 Fusion 平台上運行的應用程式，例如 Predictive Merchandiser (PM) 及 Smart Answers 。項目經理協助電子商務團隊利用機器學習的力量來增強轉換。Smart Answers 可增強聊天機器人和虛擬助理的自然語言處理和深度學習，以減低由時間到解析度的成本及支援成本。Lucidworks 系列產品受到全球最大品牌的信賴，包括 Lenovo、Red Hat、Reddit 和 Cisco Systems，以獲取所有渠道的分析資料，並在所有領域中應用，為客戶和員工提供全渠道個人化功能。

請瀏覽 Lucidworks 的 Google Cloud Marketplace 資料 以獲取更多資訊。