Synchronoss Mengumumkan Pelan Peralihan CFO

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

BRIDGEWATER, N.J., June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), peneraju global dan pembawa pembaharuan bagi produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan pelan peralihan CFO dengan Ketua Pegawai Kewangan (CFO) semasa David Clark akan melepaskan jawatannya pada 9 Ogos, 2021 untuk menumpukan perhatian dalam minat peribadi dan kerjaya lain. Peralihan Clark tidak berkaitan dengan pelaporan kewangan dan prestasi perniagaan Syarikat, dan Syarikat mengesahkan panduan 2021 yang dinyatakan sebelum ini pada 10 Mei 2021, selari dengan pengumuman hari ini. Clark dilantik CFO pada bulan Ogos 2018.



Memberikan komen terhadap pelepasan jawatan Clark, Jeff Miller, Presiden dan CEO Synchronoss, berkata: “Saya seronok bekerja di samping David dan berterima kasih kepada beliau atas komitmennya terhadap Syarikat. David menyertai Synchronoss untuk membuat peningkatan kepada kawalan dan pelaporan operasi kami. Semasa beliau memegang jawatan, beliau telah membantu Synchronoss berjaya menavigasi ke arah peningkatan yang ketara dalam pengurusan perbelanjaan operasi dan pelaksanaan pentadbiran dan kawalan kewangan. Saya yakin sumbangan beliau telah meletakkan kami dalam kedudukan untuk pertumbuhan dan kejayaan masa hadapan. Secara peribadi, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dan menghargai sokongannya semasa peralihan kepimpinan ini.”

Carian eksekutif untuk pengganti Clark sedang berlangsung. Beliau akan kekal dalam peranan semasanya sehingga tarikh beliau melepaskan jawatan dan akan menyokong Synchronoss sementara Syarikat membuat peralihan jawatan CFO kepada pengganti.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) membina perisian yang memperkasakan syarikat di seluruh dunia untuk berhubung dengan pelanggan mereka dalam cara yang dipercayai dan bermakna. Koleksi produk syarikat ini membantu untuk memperkemas rangkaian, meringkaskan penyertaan dan melibatkan pelanggan untuk melancarkan aliran pendapatan baharu, mengurangkan kos dan meningkatkan kelajuan ke pasaran. Ratusan juta pelanggan mempercayai produk Synchronoss untuk kekal terselaras dengan orang, perkhidmatan dan kandungan yang mereka suka. Sebab itulah lebih daripada 1,500 pekerja Synchronoss berbakat di seluruh dunia berusaha keras setiap hari untuk mengimaginasikan semula dunia yang tersegerak. Ketahui lebih lanjut di www.synchronoss.com

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan berkaitan Synchronoss dan jangkaan, rancangan dan prospek pada masa hadapan yang membentuk "pernyataan prospektif" dengan makna seperti yang terkandung dalam Private Securities Litigation Reform Act 1995. Bagi tujuan ini, pernyataan yang terkandung di sini yang bukan pernyataan fakta sejarah boleh dianggap sebagai pernyataan prospektif. Tanpa mengehadkan perkara yang dinyatakan sebelum ini, perkataan “mungkin”, “perlu”, “menjangka”, “merancang”, “menjangkakan”, “boleh”, “berniat”, “percaya”, “kemungkinan” atau “terus” atau ungkapan lain yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti pernyataan prospektif. Synchronoss telah mendasarkan pernyataan prospektif ini secara umumnya pada jangkaan dan unjuran semasa tentang peristiwa pada masa hadapan dan aliran kewangan yang dipercayai boleh mempengaruhi perniagaan, keadaan kewangan dan hasil operasi Syarikat. Pernyataan prospektif ini hanya memberikan gambaran mulai tarikh siaran akhbar ini dan tertakluk pada beberapa risiko, ketidakpastian dan anggapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko berkaitan keupayaan Syarikat untuk mengekalkan atau meningkatkan pendapatan daripada pelanggan besar dan menjana pendapatan daripada pelanggan baharu, jangkaan Syarikat berkenaan perbelanjaan dan pendapatan, kecukupan sumber tunai Syarikat, strategi pertumbuhan Syarikat, aliran dan cabaran yang dijangkakan dalam perniagaan dan pasaran yang Syarikat beroperasi, jangkaan Syarikat tentang keperluan kawal selia persekutuan, negeri dan asing, saman terhadap Syarikat yang belum selesai yang dinyatakan dalam pemfailan SEC yang terbaru dan risiko dan faktor lain yang dinyatakan dalam bahagian “Risk Factors” dan “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” dalam Laporan Kewangan Syarikat pada Borang 10-K bagi tahun berakhir Selasa, 31 Disember 2020 dan Laporan Suku Tahun pada Borang 10-Q untuk suku yang berakhir pada 31 Mac, 2021, yang difailkan dengan SEC dan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini berikutan maklumat baharu, peristiwa pada masa hadapan atau selainnya.

Orang Hubungan Media

Untuk Synchronoss:

Anais Merlin, CCgroup UK

Diane Rose, CCgroup AS

E: synchronoss@ccgrouppr.com