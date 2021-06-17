Synchronoss宣布首席财务官过渡计划

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

新泽西布里奇沃特, June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、短信收发以及数字产品和平台领域的全球领导者和创新者 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克股票代码: SNCR）今日宣布首席财务官过渡计划，现任首席财务官（CFO）David Clark将于2021年8月9日卸任，以追求其他个人和职业兴趣。Clark的过渡与公司的财务报告和业务业绩无关，公司将重申于2021年5月10日发布的2021年指南，与今天的公告一并发布。Clark于2018年8月被任命为首席财务官。



在谈及Clark的离任时，Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“我很高兴能与David共事，感谢他为公司所做的贡献。David加入Synchronoss的初衷是改进公司的经营控制和报告。任职期间，他帮助Synchronoss在运营费用管理、财务治理和控制实施方面取得了显著改善。我坚信，他所做的努力为我们的未来增长和成功奠定了良好的基础。我个人祝愿他在以后的工作中一切顺利，并感谢他在此次领导岗位交接期间的支持。”

公司目前正在物色一位高管来接替Clark的工作。他将在离职日期之前继续担任此职，并协助Synchronoss完成好与新任首席财务官的交接工作。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com

前瞻性声明

本新闻稿包括有关Synchronoss及其未来预期、计划和前景的声明，这些声明构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”。为此目的，本新闻稿中所含的任何非历史事实陈述可被视为前瞻性声明。在不限制上述规定的情况下，“可以”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“相信”、“潜在”或“继续”等词语或其他类似表达意在确定前瞻性声明。Synchronoss的这些前瞻性声明主要基于其目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，认为这些事件和趋势可能影响其业务、财务状况和经营。这些前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效，并受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与公司维持或增加大客户收入和从新客户获得收入的能力相关的风险、公司关于费用和收入的预期，公司现金资源的充足性，公司的增长战略，对公司业务及其所在市场的预期趋势和挑战，公司对联邦、州和国外的监管要求的预期，最近SEC文件中描述的对公司的未决诉讼，以及本公司截至2020年12月31日年度报告10-K表和截至2021年3月31日季度报告10-Q表中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分所述的其他风险和因素，该报告已在证券交易委员会备案，并可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。公司无义务根据新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中的任何前瞻性声明。

媒体联系人

Synchronoss：

Anais Merlin，CCgroup

UKDiane Rose，CCgroup US

电子邮箱： synchronoss@ccgrouppr.com