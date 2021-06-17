Synchronoss 宣佈財務總監過渡計劃

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新澤西州布里奇沃特, June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 作為雲端、訊息、數碼產品和平台的全球領導者和創新者，今天宣佈財務總監的過渡計劃，因為現任財務總監 David Clark 將於 2021 年 8 月 9 日卸任職務，以追求其他個人和職業興趣。Clark 的過渡與公司的財務報告和業績無關，公司現正重新確認 2021 年 5 月 10 日之前提供的指引，與今天的公告同時進行。Clark 於 2018 年 8 月獲委任為財務總監。



Synchronoss 主席兼行政總裁 Jeff Miller 評論說：「我很高興與 David 一起工作，並感謝他對公司的承諾。David 加入 Synchronoss 的目的是改善我們的營運控制和報告。在任期內，他成功協助 Synchronoss 在營運費用管理和實施財務管治和控制方面取得重大改善。我堅信他的貢獻已協助我們定位在未來取得增長和成功。在個人方面，我希望他未來的努力一切順利，也感謝他在這個領導層過渡期間的支援。」

公司現正尋找高級行政人員接任 Clark。他將在離職日期前繼續擔任其職務，並將在 Synchronoss 將財務總監過渡至繼任人選時提供支援。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立聯繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如要了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關 Synchronoss 及其未來期望、計劃和前景的陳述，這些陳述構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》界定的「前瞻性陳述」。為此目的，本新聞稿中包含的非歷史事實陳述可視為前瞻性陳述。在不限制前述內容的情況下，「可能」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「可會」、「打算」、「相信」、「潛在」、「繼續」或其他類似詞語表達旨在識別前瞻性陳述。Synchronoss 的前瞻性陳述主要基於其對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，認為事件可能會影響其業務、財務狀況和營運業績。這些前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日，並受多種風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於與公司維持或增加其大客戶收入和從新客戶產生收入能力有關的風險。公司對費用和收入的期望，公司現金資源的充足性及其履行或償還現有債務義務的能力，公司的增長策略、公司營運業務和市場的預期趨勢和挑戰，公司對聯邦、州和外國監管要求的期望，在其最近的證券交易所文件中描述針對公司的待決訴訟，以及公司在截至 2020 年 12 月 31 日止年度的 10-K 年度報表及截至 2021 年 3 月 31 日止季度的 10-Q 季度報表中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運業績的討論和分析」章節中所述的其他風險和因素，此資料已向美國證券交易委員會存檔，並可在美國證券交易委員會網站 (www.sec.gov) 找到。公司不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而需更新本新聞稿包含任何前瞻性陳述的義務。

媒體聯絡

Synchronoss：

CCgroup UK 的 Anais Merlin

CCgroup US 的 Diane Rose

電郵： synchronoss@ccgrouppr.com