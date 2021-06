Brains Bioceutical Corp. logra un aumento de capital de 31,9 millones de USD con el inversor principal DSM Venturing

Dutch French German Italian Russian Spanish

VANCOUVER, Columbia Británica, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (en adelante, «Brains» o la «Empresa») se complace en anunciar la consecución de un aumento de capital de 31,9 millones de USD con DSM Venturing y los accionistas de Brains actuales. DSM Venturing, que actuó como inversor principal en esta ronda, es la rama de riesgo corporativo de Royal DSM («DSM»), una empresa global, de base científica y con objetivos específicos en el campo de la salud, la nutrición y el estilo de vida sostenible. Esta inversión histórica y transacción estratégica consolida la posición de Brains como una de las principales empresas farmacéuticas del sector de los cannabinoides (CBD). Del Morgan & Co. actuó como agente financiero de Brains con respecto al aumento de capital.



«La consecución del aumento de capital marca un hito emocionante para el equipo de Brains. Contar con la confianza de DSM en la próxima ronda consolida la posición estratégica de Brains dentro del sector farmacéutico», afirmó Rick Brar, director ejecutivo y presidente de Brains. «La creciente demanda de ingredientes farmacéuticos activos (API por sus siglas en inglés) de CBD aislado en el sector farmacéutico y nutracéutico continúa expandiéndose. Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para posicionar a Brains como líder del mercado dentro del sector de los productos de CBD. Gracias a nuestra gama de licencias, Brains ha podido escalar rápidamente dentro del sector», añadió Brar.

Pieter Wolters, director general de DSM Venturing, comentó: «El mercado del CBD está creciendo rápidamente, impulsado por pruebas científicas cada vez más sólidas que demuestran el potencial de los API de CBD en varias áreas terapéuticas. Además, los consumidores recurren cada vez más al CBD para tratar sus problemas de salud. Las capacidades de fabricación y la experiencia sin igual que posee Brains en el ámbito del CBD, en combinación con las excepcionales capacidades científicas y de marketing de DSM en el sector farmacéutico, hacen de esta la asociación ideal para ayudar a los agentes farmacéuticos a aprovechar el potencial del CBD para el desarrollo de fármacos en su fase inicial».

Brains es una de las pocas empresas del mundo que producen CBD como API para aplicaciones farmacéuticas, investigación, desarrollo y ensayos clínicos. También es uno de los pocos fabricantes con producción comercial en Europa con la certificación GMDP de la UE, que produce API de CBD para su uso en personas y animales dentro de una instalación con licencia MHRA. Los API de CBD de Brains, su principal oferta para el mercado, contienen un 99,7 % de CBD y cero tetrahidrocannabinol (THC).

Los avances realizados por Brains en el desarrollo del CBD puro y natural benefician a la comunidad científica y sanitaria a nivel mundial. El INRS Laboratory, un centro de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha probado con éxito el API de CBD a base de fitocannabinoide puro de Brains. Estos informes de detección han confirmado que el API de CBD de Brains está libre de THC, pesticidas y otras sustancias prohibidas enumeradas por la AMA. Brains es la primera empresa del sector en obtener tal confirmación de un laboratorio acreditado por la AMA a fin de certificar la pureza de su CBD y la ausencia de sustancias prohibidas. La AMA ha eliminado el CBD de su lista de sustancias prohibidas. Todas las actividades realizadas en el Reino Unido se llevan a cabo de conformidad con la legislación de dicho país y están sujetas a inspecciones periódicas y rutinarias por parte de las autoridades del Reino Unido.

Brains también ha lanzado su marca de productos nutracéuticos de CBD «Brains Pure» en las principales cadenas de farmacias y tiendas de salud y bienestar del Reino Unido. Todos los productos de Brains, ya sean de la marca Brains o genéricos, incluida una asociación con una importante empresa vitamínica del Reino Unido, llevarán la marca comercial «Brains Inside®», y tendrán un sello de garantía de calidad. Brains también está bien posicionado para cumplir los estrictos requisitos de Novel Foods en el Reino Unido por parte de la Food Standards Association (FSA) y en Europa por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para los productos de CBD. La asociación de Brains con DSM Venturing permitirá a la empresa aprovechar las asociaciones estratégicas que DSM ha desarrollado desde su creación en 1902.

ACERCA DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP.

Brains Bioceutical Corp. es líder en la producción con certificación GMP de la UE de ingredientes farmacéuticos activos (API) de origen natural para el sector farmacéutico y nutracéutico. Actualmente, Brains Bioceutical es uno de los pocos fabricantes de ingredientes farmacéuticos activos (API) cannabinoides basados en plantas naturales con producción comercial, y participa en ensayos académicos y clínicos en todo el mundo. El equipo directivo senior de Brains está compuesto por una mezcla poco común de ejecutivos de productos farmacéuticos y de bienes de consumo que han ocupado altos cargos en empresas como GW Pharma, Merck, Danone, Earthbound Farms, International Herbs, Cascadia Specialties y The Royal Navy. BSPG Laboratories, filial propiedad de Brains en el Reino Unido, es una de las pocas empresas que tiene la capacidad comercial y la certificación GMDP de la UE para producir API de CBD.

Acerca de DSM Venturing

DSM Venturing es la rama de riesgo corporativo de Royal DSM, una empresa global, de base científica y con objetivos específicos en el campo de la salud, la nutrición y el estilo de vida sostenible. El propósito de DSM es mejorar nuestras vidas. DSM aborda con sus productos y soluciones algunos de los mayores desafíos mundiales y, al mismo tiempo, crea valor económico, ambiental y social para todas las partes implicadas: clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. DSM ofrece soluciones innovadoras para la nutrición de personas y animales, el cuidado personal y las fragancias, así como dispositivos médicos, productos y aplicaciones ecológicos, y una nueva movilidad y conectividad. DSM y sus empresas asociadas generan ventas netas anuales por valor de unos 10 000 millones de euros con aproximadamente 23 000 empleados. La empresa se fundó en 1902 y cotiza en Euronext Amsterdam.

Puede encontrar más información en www.dsm.com/venturing .

ADVERTENCIA:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones o información prospectivas («declaraciones prospectivas») entendidas según las leyes de valores. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «prevé», «no se espera», «se espera», «estima», «se propone», «prevé», «no anticipa» o «se cree que», o variaciones de dichas palabras y frases o que indican que determinadas acciones, eventos o resultados «pueden» o «podrían» producirse, o que se producirán o se lograrán. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, salvo las declaraciones sobre hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que conlleve debates con respecto a las predicciones, las expectativas, las creencias, los planes, las proyecciones, los objetivos, las suposiciones, los acontecimientos futuros o el rendimiento no son declaraciones sobre hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores implicados en las declaraciones prospectivas podrían provocar que los acontecimientos reales, los resultados, la rentabilidad, las perspectivas y las oportunidades difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Aunque la Empresa considera que las suposiciones y los factores utilizados en la elaboración de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa son razonables, no puede garantizarse que tales declaraciones vayan a ser exactas, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir significativamente de los previstos en tales declaraciones. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y en la información contenida en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y la Empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente dichas declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, acontecimientos posteriores o cambios de cualquier otro tipo, a menos que así lo exija la legislación sobre valores aplicable.