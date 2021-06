Brains Bioceutical Corp. réalise une levée de capitaux de 31,9 millions USD avec l'investisseur principal DSM Venturing

Dutch French German Italian Russian Spanish

VANCOUVER, Colombie-Britannique (Canada), 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (ci-après « Brains » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture d'une levée de capitaux d'un montant de 31,9 millions USD avec DSM Venturing et les actionnaires actuels de Brains. DSM Venturing, investisseur de premier plan durant ce cycle, est la branche spécialisée en capital-risque d'entreprise de Royal DSM (ci-après « DSM »), une entreprise mondiale aux objectifs bien définis et axée sur la science, active dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la vie durable. Cet investissement majeur et cette transaction stratégique renforcent la position de Brains parmi les entreprises pharmaceutiques leaders sur le marché des cannabinoïdes (CBD). Del Morgan & Co. est intervenu en tant qu'intermédiaire financier de Brains dans le cadre de cette levée de capitaux.



« L'achèvement de la levée de fonds marque une étape passionnante pour l'équipe de Brains. Bénéficier de la confiance de DSM pour ce nouveau cycle renforce la position stratégique de Brains au sein de l'industrie pharmaceutique », a déclaré Rick Brar, président-directeur général de Brains. « La demande croissante en faveur des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) isolés à base de CBD dans l'industrie pharmaceutique et nutraceutique ne cesse de croître. Notre équipe a travaillé sans relâche pour positionner Brains en tant que leader du marché dans l'industrie des CBD. Notre série de licences a permis à Brains d'évoluer rapidement au sein du secteur », a précisé Rick Brar.

Pieter Wolters, directeur général de DSM Venturing, a commenté : « Le marché des CBD connaît une croissance rapide, soutenue par des preuves scientifiques de plus en plus solides qui attestent le potentiel des IPA à base de CBD pour un certain nombre de domaines thérapeutiques. De plus, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les CBD pour résoudre leurs problèmes de santé. L'expertise et les capacités de fabrication inégalées de Brains dans le domaine des CBD, associées aux capacités scientifiques et marketing uniques de DSM dans le secteur pharmaceutique, font de ce partenariat un choix idéal pour aider les acteurs du monde pharmaceutique à réaliser le potentiel des CBD en vue de mettre au point des médicaments à un stade précoce », estime Pieter Wolters.

Brains est l'une des rares sociétés au monde à produire des CBD sous forme d'IPA pour les applications pharmaceutiques, la recherche, le développement et les essais cliniques. Il s'agit également de l'un des rares fabricants orientés vers la production commerciale en Europe à détenir la certification EU-GMDP et à produire des IPA à base de CBD à usage humain et vétérinaire par le biais d'un site sous licence MHRA. L'IPA à base de CBD de Brains, qui constitue son principale offre sur le marché, contient 99,7 % de CBD et 0 % de tétrahydrocannabinol (THC).

Les progrès réalisés par Brains dans le développement de CBD purs et naturels bénéficient à la communauté scientifique et médicale à l'échelle mondiale. L'IPA à base de CBD issus de phytocannabinoïdes purs de Brains a satisfait aux essais pratiqués par le laboratoire INRS, une instance émanant de l'Agence mondiale Anti-dopage (World Anti-Doping Agency, WADA). Ces rapports de dépistage ont confirmé que l'IPA à base de CBD de Brains était exempt de THC, pesticides et autres substances proscrites référencées sur la liste de la WADA. Brains est la première entreprise de sa catégorie à obtenir une telle confirmation en termes de pureté de ses CBD et d'absence de substances prohibées de la part d'un laboratoire WADA accrédité. L'agence WADA a retiré les CBD de sa liste des substances interdites. Toutes les activités entreprises au Royaume-Uni sont conformes à la législation britannique et soumises à des inspections régulières et périodiques par les autorités britanniques.

Brains a également inauguré une gamme de produits nutraceutiques à base de CBD sous le label « Brains Pure », dans plusieurs grandes chaînes de pharmacies et de vente au détail spécialisées dans les domaines de la santé et du bien-être au Royaume-Uni. Tous les produits de Brains, qu'ils soient commercialisés sous son enseigne ou sous forme de produits génériques, y compris dans le cadre d'un partenariat avec une société britannique de premier plan spécialisée dans les vitamines, porteront l'appellation commerciale « Brains Inside®️ » à titre de label d'assurance qualité. Brains est en outre bien positionné pour rendre ses produits à base de CBD conformes aux exigences strictes visant les nouveaux aliments, que ce soit au Royaume-Uni via la FSA (Food Standards Association) ou au sein de l'UE par le biais de l'EFSA (European Food Safety Authority). Le partenariat de Brains avec DSM Venturing vise à permettre à la Société de tirer parti des partenariats stratégiques développés par DSM depuis sa fondation en 1902.

À propos de BRAINS BIOCEUTICAL CORP.

Brains Bioceutical Corp. est un leader certifié EU-GMP de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) d'origine naturelle à destination des industries pharmaceutique et nutraceutique. Brains Bioceutical est aujourd'hui l'un des seuls fabricants d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à base de cannabinoïdes végétaux d'origine naturelle pour la production commerciale, et l'entreprise est impliquée dans des essais universitaires et cliniques dans le monde entier. L'équipe de direction de Brains est composée d'un rare groupe hybride de cadres issus des secteurs pharmaceutique et des biens de consommation, dont les membres ont occupé divers postes de direction dans des sociétés telles que GW Pharma, Merck, Danone, Earthbound Farms, International Herbs, Cascadia Specialties ou encore la Royal Navy. BSPG Laboratories, filiale à 100 % de Brains au Royaume-Uni, est l'une des seules sociétés à disposer de la capacité commerciale et de la certification EU-GMDP pour produire des IPA à base de CBD.

À propos de DSM Venturing

DSM Venturing est la branche spécialisée en capital-risque d'entreprise de Royal DSM, une enterprise mondiale aux objectifs bien définis, axée sur la science et active dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la vie durable. L'objectif de DSM est de créer des vies plus radieuses pour tous les individus. DSM, avec ses produits et solutions, aborde certains des plus importants défis au monde, tout en créant simultanément une valeur économique, environnementale et sociétale pour toutes ses parties prenantes : clients, employés, actionnaires, ainsi que l'ensemble de la société. DSM fournit des solutions innovantes pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels, les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la nouvelle connectivité. DSM et ses entreprises associées génèrent ensemble un chiffre d'affaires net annuel d'environ 10 milliards d'euros et emploient un effectif d'environ 23 000 personnes. La société a été fondée en 1902 et est cotée à la bourse Euronext d'Amsterdam.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.dsm.com/venturing .

MISE EN GARDE :

Le présent communiqué contient des déclarations et informations prospectives (ci-après les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, sans qu'il s'agisse d'une obligation, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés à l'aide de termes comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « estimations », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « vont » se réaliser. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives fondées sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué de presse. Toutes les déclarations impliquant des discussions qui concernent des prévisions, attentes, convictions, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements futurs ou performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et sont susceptibles d'être des énoncés prospectifs. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les énoncés prospectifs pourraient entraîner un écart sensible entre les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses et facteurs utilisés lors de la rédaction des énoncés prospectifs du présent communiqué de presse soient raisonnables, rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Le lecteur est par conséquent invité à ne pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de ce dernier, et la Société ne s'engage pas à les mettre publiquement à jour pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l'exigent.