Brains Bioceutical Corp. rondt een kapitaalverhoging van USD $31,9 miljoen af met lead investor DSM Venturing

VANCOUVER, British Columbia, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. ("Brains" of het "Bedrijf") is verheugd de voltooiing te kunnen aankondigen van een kapitaalverhoging van USD $31,9 miljoen bij DSM Venturing en bestaande aandeelhouders van Brains. DSM Venturing, die in deze ronde als lead investor fungeerde, is de corporate venture-tak van Royal DSM ("DSM"), een wereldwijd, doelgericht en op wetenschap gebaseerd bedrijf dat actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. Deze belangrijke investering en strategische transactie versterkt de positie van Brains als een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven in de cannabinoïdesector (CBD). Del Morgan & Co. fungeerde als de financieel agent van Brains met betrekking tot de kapitaalverhoging.



"De afronding van de kapitaalverhoging is een spannende mijlpaal voor het team van Brains. Het feit dat DSM vertrouwen heeft in deze volgende ronde versterkt de strategische positie van Brains binnen de farmaceutische industrie", aldus Rick Brar, CEO en Chairman van Brains. "De groeiende vraag naar geïsoleerde CBD API's (Active Pharmaceutical Ingredients) binnen de farmaceutische en nutraceutische industrie blijft groeien. Ons team heeft onvermoeibaar gewerkt om Brains te positioneren als marktleider in de CBD-industrie. Dankzij onze licentiesuite heeft Brains snel kunnen opschalen binnen de industrie", vervolgt Brar.

Pieter Wolters, Managing Director DSM Venturing, zei: "De CBD-markt groeit snel en wordt ondersteund door steeds sterker wetenschappelijk bewijs dat het potentieel van CBD API's in een aantal therapeutische gebieden laat zien. Ook wenden consumenten zich steeds vaker tot CBD's als oplossing bij gezondheidsproblemen. Brains' ongeëvenaarde expertise en productiecapaciteiten in het CBD-segment in combinatie met de unieke wetenschappelijke en marketingcapaciteiten van DSM in de farmaceutische sector maken dit tot de ideale samenwerking om farmaceutische spelers te helpen het potentieel van CBD's te realiseren voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in een vroeg stadium."

Brains is een van de weinige bedrijven ter wereld die CBD produceert als API voor farmaceutische toepassingen, onderzoek, ontwikkeling en klinische onderzoeken. Het bedrijf is ook een van de weinige fabrikanten in de commerciële productie in Europa met EU-GMDP-certificering die CBD API produceert voor zowel menselijk als veterinair gebruik in een faciliteit met MHRA-licentie. De CBD API van Brains, zijn primaire aanbod op de markt, bevat 99,7% CBD en geen tetrahydrocannabinol (THC).

De wetenschappelijke en gezondheidszorggemeenschap heeft wereldwijd baat bij de vorderingen van Brains bij de ontwikkeling van zuiver, natuurlijk CBD. De zuiver CBD API met fytocannabinoïde van Brains is succesvol getest in het INRS Laboratory, een faciliteit van het World Anti-Doping Agency (WADA). Deze screeningsrapporten hebben bevestigd dat de CBD API van Brains vrij is van THC, pesticiden en andere verboden stoffen die door WADA zijn vermeld. Brains is de eerste in zijn soort in de industrie die een dergelijke bevestiging krijgt van een WADA-gecertificeerd laboratorium voor de zuiverheid van zijn CBD en de afwezigheid van verboden stoffen. WADA heeft CBD verwijderd van zijn lijst met verboden stoffen. Alle activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, zijn conform de Britse wetgeving en zijn onderhevig aan routinematige, periodieke inspectie door de Britse autoriteiten.

Brains heeft ook zijn "Brains Pure"producten met nutraceutische CBD geïntroduceerd in hoogwaardige gezondheid- en wellnesswinkels en farmaceutische ketens in het VK. All producten van Brains—van het merk Brains zijn of white-label—inclusief een partnerschap met een toonaangevend Brits vitaminebedrijf, zullen het handelsmerk 'Brains Inside®️', als stempel van kwaliteitsborging. Brains is ook goed gepositioneerd om te voldoen aan de strenge vereisten van de Food Standards Association (FSA) voor Novel Foods in het Verenigd Koninkrijk en aan de vereisten van de European Food Safety Authority (EFSA) voor CBD-producten in Europa. Dankzij de samenwerking tussen Brains en DSM Venturing kan het bedrijf profiteren van strategische partnerschappen die DSM heeft ontwikkeld sinds de oprichting in 1902.

OVER BRAINS BIOCEUTICAL CORP.

Brains Bioceutical Corp. is toonaangevend op het gebied van de EU-GMP-gecertificeerde productie van natuurlijke API's (Active Pharmaceutical Ingredients) voor de farmaceutische en nutraceutische industrie. Brains Bioceutical is een van de enige producenten van natuurlijke plantaardige cannabinoïden-API's (Active Pharmaceutical Ingredients) in de huidige commerciële productie en is betrokken bij academische en klinische onderzoeken over de hele wereld. Het Senior Management Team van Brains is een zeldzame hybride van executives uit de farmaceutische branches en consumentengoederen, die C-suite en andere senior functies hebben bekleed bij bedrijven als GW Pharma, Merck, Danone, Earthbound Farms, International Herbs, Cascadia Specialties en The Royal Navy. BSPG Laboratories, de volledige dochteronderneming van Brains in het Verenigd Koninkrijk, is een van slechts enkele bedrijven die beschikken over de commerciële mogelijkheden en de EU-GMDP-certificering om CBD API te produceren.

Over DSM Venturing

DSM Venturing is de corporate venture-tak van Royal DSM – een wereldwijd, doelgericht, op wetenschap gebaseerd bedrijf dat actief is op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven. Het doel van DSM is om voor iedereen een helderder leven te creëren. DSM pakt met zijn producten en oplossingen enkele van de grootste uitdagingen ter wereld aan en creëert tegelijkertijd economische, milieu- en maatschappelijke waarde voor alle belanghebbenden – klanten, werknemers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. DSM biedt innovatieve oplossingen voor menselijke voeding, diervoeding, persoonlijke verzorging en aroma, medische apparaten, groene producten en toepassingen, en nieuwe mobiliteit en connectiviteit. DSM en de daaraan gekoppelde bedrijven leveren een jaarlijkse nettoverkoop van ongeveer 10 miljard dollar, met ongeveer 23.000 werknemers. Het bedrijf is opgericht in 1902 en staat genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Ga voor meer informatie www.dsm.com/venturing .

WAARSCHUWING:

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen of toekomstgerichte informatie ("toekomstgerichte verklaringen") in de betekenis conform effectenwetgeving. Vaak, kunnen toekomstgerichte uitspraken worden geïdentificeerd aan de hand van woorden als "plannen", "verwacht" of "verwacht niet", "wordt verwacht", "schattingen", "voornemens", "anticipeert" of "anticipeert niet", of "gelooft", of variaties in dergelijke woorden en zinnen of verklaren dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten "kunnen", "zouden kunnen", "zouden", "mogelijk" of "zullen" worden genomen, uitgevoerd of bereikt. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen van historische feiten, in dit nieuwsbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en zijn gebaseerd op verwachtingen, schattingen en prognoses op de datum van dit nieuwsbericht. Elke bewering die discussies omvat met betrekking tot voorspellingen, verwachtingen, overtuigingen, plannen, prognoses, doelstellingen, veronderstellingen, toekomstige gebeurtenissen of prestaties zijn geen verklaringen van historische feiten en kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Risico's, onzekerheden en andere factoren die verband houden met toekomstgerichte verklaringen kunnen ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen, resultaten, prestaties, prognoses en kansen wezenlijk verschillen van de gebeurtenissen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn uitgedrukt of geïmpliceerd. Hoewel het Bedrijf van mening is dat de veronderstellingen en factoren die worden gebruikt bij het opstellen van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht redelijk zijn, kan er geen zekerheid worden geboden dat dergelijke verklaringen correct zullen blijken, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Lezers moeten niet onnodig vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen en informatie in dit nieuwsbericht. De toekomstgerichte verklaringen in dit nieuwsbericht zijn gedaan op de datum van dit nieuwsbericht en het Bedrijf is niet verplicht om dergelijke toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken om nieuwe informatie, latere gebeurtenissen of anderszins weer te geven, tenzij vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.