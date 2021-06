TELUS reconnue comme le fournisseur de l’accès Internet le plus rapide au Canada pour la deuxième année consécutive

English French

VANCOUVER, Colombie Britannique, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens continuent de se fier plus que jamais à des réseaux Internet robustes et fiables pour le travail, les études, les soins de santé virtuels, le divertissement et les contacts avec leurs proches, et TELUS a été nommée le fournisseur de l’accès Internet le plus rapide au Canada par le magazine new-yorkais PCMag [1] pour la deuxième année de suite. PCMag a reconnu le réseau de TELUS comme étant le plus rapide parmi ceux des fournisseurs d’accès Internet majeurs au Canada. Cet exploit est rendu possible grâce au réseau PureFibre de TELUS, qui est le réseau composé entièrement de fibre optique jusqu’au domicile le plus vaste dans l’Ouest du Canada. À 940 Mbit/s, la vitesse maximale de téléversement du réseau PureFibre de TELUS est plus de 9 fois plus rapide que celle d’autres forfaits largement accessibles dans l’Ouest du Canada.



« La société américaine PCMag reconnaît la supériorité du réseau de TELUS au Canada et confirme la robustesse des réseaux de TELUS partout au pays, surtout en cette période où les Canadiens se fient de plus en plus à Internet et aux réseaux mobiles pour travailler et apprendre à distance, rester en contact avec leurs proches et obtenir des informations cruciales , explique Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS. Cela confirme que TELUS offre les vitesses Internet et les vitesses de réseau mobile les plus rapides au Canada. Nous sommes incroyablement fiers de cette reconnaissance internationale, tout comme nous le sommes de permettre aux Canadiens de rester connectés aux ressources économiques, éducatives, sanitaires et sociales lorsque cela compte le plus. »

Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars dans ses infrastructures réseau, ses licences de spectre et ses activités afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d’un océan à l’autre. Voici quelques mesures mises en place par TELUS pour soutenir ses clients, les membres de l’équipe et les Canadiens afin d’offrir une connectivité exceptionnelle partout au pays :

Pendant la pandémie, nos réseaux de calibre mondial ont géré une hausse importante de la demande : 120 % pour les textos, les photos et messages vidéo, 40 % pour l’utilisation d’Internet, 60 % pour le volume d’appels mensuel moyen et 26 % pour l’utilisation du service de télévision.





Au cours des trois prochaines années, TELUS s’est engagée à investir 54 milliards de dollars supplémentaires dans son infrastructure et ses activités opérationnelles partout au pays pour mieux soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et la reprise économique.





D’ici la fin de 2021, TELUS étendra son réseau 5G de prochaine génération à 529 collectivités urbaines et rurales de plus et offrira son réseau Internet gigabit PureFibre à plus d’un million de résidences et d’entreprises supplémentaires. TELUS connectera ainsi un total de 3,5 millions d’adresses au Canada.

Cette marque de reconnaissance de PCMag vient s’ajouter aux innombrables récompenses que TELUS a gagnées au cours des années pour son réseau mobile de pointe. En 2020 seulement, les réussites de TELUS ont été saluées par d’autres experts mondiaux du secteur, dont Opensignal, du Royaume Uni, qui l’a placée parmi les entreprises occupant la tête du classement mondial pour son réseau mobile le plus rapide, et Tutela, établie à Victoria, pour les prix qu’elle a remportés pour la qualité supérieure, le débit de téléchargement et la latence de son réseau au Canada. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations médiatiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

[1]Selon la moyenne nationale de l’indice de vitesse de PCMag, qui compare les plus grands fournisseurs d’accès Internet au Canada en se fondant sur plus de 78 301 tests effectués entre le 1 avril 2020 et le 7 juin 2021. La moyenne nationale peut ne pas être représentative de la moyenne calculée dans chaque province. Reproduit avec autorisation. © 2021 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.