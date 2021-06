AMA lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

AMA lance son introduction en bourse

Pionnier des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrain, AMA est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace.

Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, AMA entend renforcer sa notoriété et ses moyens financiers pour accélérer sa croissance.

Fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global : entre 6,60 euros et 8,90 euros par action.

Taille initiale de l'offre : émission d’actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») pour un montant d’environ 40 millions d'euros (correspondant à un nombre d’actions nouvelles compris entre 4 494 383 et 6 060 607 suivant le prix final de l’offre).

Option de surallocation portant sur l’émission d’actions ordinaires nouvelles, représentant un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles, soit un nombre maximum d’actions nouvelles supplémentaires (les « Actions Nouvelles Supplémentaires ») compris entre 674 157 et 909 091 suivant le prix final de l’offre.

Engagement de souscription : La famille Guillemot, qui détient, à la date du Prospectus 93,76% du capital et des droits de vote d’AMA, entend accompagner cette opération en participant à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant de 5 millions d’euros au travers de Guillemot Brothers Ltd, actionnaire à hauteur de 33,61% du capital à la date du Prospectus.

Période de souscription : l’offre débute le 18 juin 2021. La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 28 juin 2021 à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, et le 29 juin 2021 à 12h (heure de Paris) pour le placement global.

Fixation du prix de l'offre prévue le 29 juin 2021.

Début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris prévue le 2 juillet 2021.

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.



Pour Christian Guillemot, Chief Executive Officer et co-fondateur d’AMA : « Pionnier de la réalité assistée, AMA est en phase de conquête de ce marché en pleine expansion. Après avoir pris d’assaut les bureaux, la digitalisation du travail concerne désormais les professionnels de terrain. Notre plateforme logicielle, XpertEye, après 6 ans de développement, est spécialement positionnée pour cette nouvelle étape de la révolution numérique.



La solution de collaboration à distance sécurisée d’AMA est utilisée dans plus de 100 pays. La majorité des 400 clients d’AMA font partie du classement Fortune1000. XpertEye leur apporte une nouvelle façon de collaborer, dont les bénéfices sont nombreux : limiter les déplacements et donc diminuer l’empreinte carbone ainsi que les coûts et les risques associés, raccourcir les temps de mission, assurer plus efficacement la continuité des opérations et le contrôle qualité, favoriser le partage de connaissances et le respect des procédures. AMA apporte une réponse hautement technologique et intuitive, avec un ensemble d’équipements connectés et largement interopérables, répondant à de multiples cas d’usage.



Avec la levée de fonds que nous visons, soit d’environ 40 millions d’euros, AMA entend accélérer le déploiement de son modèle d’éditeur de logiciel SaaS international pour se donner les moyens de devenir un leader mondial dans son domaine. Le renforcement de notre R&D pourra installer durablement notre plateforme comme un outil de référence sur son secteur, et le développement de notre force de vente pourra accompagner efficacement la transition numérique de nos clients partout dans le monde. Alors que nous continuons sur notre trajectoire de croissance forte, notre cotation nous permettra également de faire bénéficier nos collaborateurs d’outils de partage de la création de valeur. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de lancer aujourd’hui notre introduction sur Euronext Growth à Paris et de partager nos ambitions avec les investisseurs ».



L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a approuvé le 17 juin 2021 sous le numéro 21-232 le prospectus relatif à l’introduction en bourse d’AMA, composé d’un document d’enregistrement enregistré le 2 juin 2021 sous le numéro I.21-027, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).



Description, stratégie et objectifs d’AMA

Pionnier des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrain, AMA est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace. AMA a développé au cours des six dernières années une des solutions de réalité assistée et de travail collaboratif en mobilité les plus avancées du marché.



Sous la marque XpertEye, la plateforme de réalité assistée développée par AMA couvre un large éventail de cas d’usage tels que le diagnostic à distance, l’inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la formation à distance et la télémédecine.



AMA s’appuie sur son ADN entrepreneurial pour mettre en œuvre une stratégie de développement axée sur une forte capacité d’innovation et un déploiement commercial à l’échelle internationale.



Les solutions de collaboration à distance d’AMA sont connectées à une variété d’équipements, adaptées aux besoins et aux cas d’usage relayés par les clients. Basées sur une plateforme logicielle commune, portés sur les problématiques liées à la qualité d’image, la variabilité de la couvertures réseaux, les solutions d’AMA s’attachent à optimiser des éléments clés du hardware utilisé et à favoriser l’interopérabilité avec les différents terminaux et équipements (lunettes connectés, smartphones, microscopes, caméras thermiques, endoscopes, dermatoscopes, etc.) et les systèmes d’exploitation (notamment IOS, Windows ou Android selon le produit choisi).



Avec un développement commercial dirigé vers l’international, AMA veille à assurer une présence locale à même d’accompagner la transition numérique des professionnels de terrains de ses clients et prospects internationaux.



Pour répondre à la très forte croissance de son marché, AMA lance une introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris pour accroître sa notoriété et renforcer ses moyens financiers. Cette opération lui permettra d’accélérer ses investissements en recherche et développement et l’expansion de ses équipes de vente internationales, avec pour objectif de renforcer son avance technologique et commerciale et s’inscrire en leader de ce vaste marché d’équipement des professionnels de terrain en solutions de travail collaboratif.



Structure de l’Offre

Il est prévu que le placement des actions offertes, compris entre 4 494 383 et 6 060 607 Actions Nouvelles suivant le prix final de l’offre, soit réalisé dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :



une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») ; un placement global (le « Placement Global »), principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : - un placement en France ; et

- un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique auprès d’un nombre limité d’investisseurs en vertu d’une exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par le Securities Act de 1933, tel qu’amendé, en dehors, notamment, du Japon, du Canada et de l’Australie.



Une option de surallocation portant sur l’émission d’actions nouvelles ordinaires est prévue. Elle pourrait représenter un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles, soit un nombre maximum d’Actions Nouvelles Supplémentaires (l’ « Option de Surallocation ») compris, en cas d’exercice intégral, entre 674 157 et 909 091 suivant le prix final de l’offre.



Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions nouvelles dans le cadre de l’Offre, avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation.



Montant de l’offre

Le montant du produit brut de l’émission des Actions Nouvelles est d’environ 40 millions d’euros, pouvant être porté à un maximum d’environ 46 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.



Le montant du produit net de l’émission des Actions Nouvelles est estimé à environ 36 millions d’euros (environ 41,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation).



Fourchette indicative de prix

Le prix de l’Offre, qui sera déterminé par le Board of Directors lors de sa réunion prévue le 29 juin 2021, pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 6,60 euros et 8,90 euros par action.



Le prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette et la fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l’Offre. En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix ou en cas de fixation du prix de l’Offre au-dessus de cette borne supérieure (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’OPO sera ouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l’OPO. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse.



Le prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix (en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre).



Calendrier indicatif de l’Offre

L’Offre à Prix Ouvert débute le 18 juin 2021 et devrait se clôturer le 28 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet.



Le Placement Global débute le 18 juin 2021 et devrait se clôturer le 29 juin 2021 à 12h heures (heure de Paris).



Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global devrait intervenir le 1er juillet 2021 et les négociations des actions AMA devraient débuter le 2 juillet 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris.



Raisons de l’Offre

L’Offre a pour objet de permettre à la Société de se doter des moyens financiers pour accélérer sa croissance, notamment afin de poursuivre et de renforcer ses efforts de recherche et développement, mais également de développer ses effectifs commerciaux et marketing, en particulier en ouvrant de nouveaux bureaux à l’international.



Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement, AMA prévoit de multiplier par quatre ses coûts de recherche et développement en 2023 par rapport à l’exercice 2020, par l’accroissement de ses effectifs en faisant passer ses équivalents temps plein de 48 à environ 200. Les domaines clés en matière de recherche et développement d’AMA sont les suivants :



interface de programmation (Application Programming Interface – API) ;

internet des objets (Internet of Things – IOT) ;

l’intelligence artificielle ; et

le machine learning. Ces investissements dans les filiales de commercialisation comprendraient :



un renforcement des équipes marketing et vente dans les zones géographiques où le Groupe a déjà une structure commerciale mature sur les marchés Nord-Américain, Européen et Asiatique ;

l’ouverture de nouvelles filiales, avec notamment le Japon, et Singapour dès 2021 ;

la création progressive de filiales dans de nouvelles régions, de l’Amérique Latine à l’Australie, en 2022 et en 2023. Par ailleurs, les fonds levés permettront à AMA de financer la création de nouveaux bureaux en Espagne, à Tokyo, à Singapour et en Amérique latine en 2021, en Australie, à Dubaï et en Afrique en 2022, ainsi qu’en Indonésie et en Russie en 2023.



Parallèlement à ces développements, le Groupe entend accroitre ses effectifs dédiés aux activités de cyber sécurité et aux fonctions logistiques, administratives et de siège de 27 équivalents temps plein au 31 décembre 2020 à environ 80 à fin 2023, soit une multiplication de ses coûts par 3,2.



Dans un second temps, AMA pourrait envisager de réaliser des opérations de croissance externe destinées à (i) compléter ses solutions par des composants technologiques interopérables, (ii) augmenter le nombre de ses ventes et (iii) créer des synergies avec les équipes commerciales locales et ses clients.



Engagement de souscription

La famille Guillemot, qui détient, à la date du Document du Prospectus 93,76% du capital et des droits de vote d’AMA, entend accompagner cette opération en participant à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant de 5 millions d’euros au travers de Guillemot Brothers Ltd, actionnaire à hauteur de 33,61% du capital à la date du Prospectus.



Révocation des ordres

Les ordres de souscription passés dans le cadre de l’OPO seront révocables. Les modalités pratiques de révocation des ordres sont déterminées par chaque intermédiaire financier. Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier pour connaître ces modalités. Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu’au 29 juin 2021 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.



Intermédiaire financier

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de Coordinateur Global, Chef de file, Teneur de livre et Listing Sponsor.



Engagements d’abstention et de conservation

AMA s’est engagée envers Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, à ne pas émettre de nouvelles actions en dehors des actions issues de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions usuelles.



La totalité des actionnaires, qui détiennent la totalité des actions et des droits de vote de la Société à la date du Prospectus, prennent un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



Informations accessibles au public

Le prospectus approuvé par l’AMF le 17 juin 2021 sous le numéro 21-232, composé du document d’enregistrement enregistré le 2 juin 2021 sous le numéro I.21-027, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération), est disponible sur le site Internet de la Société (www.amaxperteye.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande auprès du siège social de la Société, 2 Angel Square, London EC1V 1NY (Royaume-Uni).



AMA attire l’attention du public sur les facteurs de risques décrits à la section 3 du document d’enregistrement et à la section 3 de la note d’opération. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de marché des actions d’AMA. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation.

