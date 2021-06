RIBER : Commande d'une machine MBE de recherche en Europe

English French

Commande d'une machine MBE de recherche en Europe

Bezons, le 18 juin 2021 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement d'épitaxie par jets moléculaire (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une commande d'un système de recherche auprès d'un client italien.

Istituto Nanoscienze, un institut de recherche du Conseil national italien de la recherche (CNR), a acheté une machine de recherche, modèle Compact 21 DZ, intégrant le tout nouveau RIBER EZ-CURVE®, dispositif de mesure de courbure en temps réel pour un pilotage avancée in situ du dépôt de couches minces sous vide. Cette commande sera installée au laboratoire NEST de la Scuola Nomale Superiore à Pise, en Italie.

Le professeur Lucia Sorba, directrice de l'Istituto Nanoscienze CNR, explique : « Notre activité MBE s’inscrit dans le cadre du développement en Italie d'un nouveau coprocesseur quantique pour la prochaine génération de dispositifs photoniques. Notre nouveau système Compact 21 DZ de RIBER sera dédié à la croissance de structures laser à cascade quantique émettant en térahertz (THz QCL) à partir de matériaux semi-conducteurs III-V. La fiabilité et la stabilité du système Compact 21 DZ, ainsi que les fonctions avancées de surveillance en temps réel qui y sont intégrées pour le contrôle de la croissance épitaxiale, sont particulièrement remarquables. »

« Avec notre système MBE de recherche moderne et intelligent Compact 21 DZ, RIBER s'engage à accélérer le rythme de la recherche en aidant nos clients à surmonter les défis du développement des nouvelles technologies des semi-conducteurs », conclut Philippe LEY, Président du directoire de RIBER.

La gamme Compact 21 de RIBER comprend les système MBE de recherche les plus flexibles et les plus performants avec des conceptions configurables pour les semi-conducteurs composés III-V traditionnels, les matériaux II-VI, les nitrures, les oxydes et d'autres nouveaux matériaux. Le système Compact 21 DZ est doté de fonctionnalités de pointe permettant la production de couches épitaxiales très complexes de très haute qualité.

À propos de l'Istituto Nanoscienze CNR



Istituto Nanoscienze est un jeune institut de recherche du Conseil national italien de la recherche (CNR) consacré à la recherche exploratoire en nanosciences et nanotechnologies. L'institut axe ses recherches sur l'exploration de nanostructures et de nanodispositifs associant recherche fondamentale et technologies émergentes pour relever les défis importants auxquels nos sociétés sont confrontées. La recherche de l'Istituto Nanoscienze englobe plusieurs domaines d’application, tels que l'énergie, la santé, les technologies de l'information et la sécurité. Le siège de l'Istituto Nanoscienze est situé à Pise au sein du laboratoire Nest.

http://www.nano.cnr.it/

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

