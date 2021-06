Communiqué de presse Capgemini // En Suède, Sogeti remporte la signature exclusive d’un accord-cadre de 220 millions d’Euros s’étendant sur plusieurs années

English French

En Suède, Sogeti remporte la signature exclusive d’un accord-cadre de 220 millions d’Euros s’étendant sur plusieurs années

Stockholm, Suède, le 18 juin 2021 –- Sogeti, une marque du groupe Capgemini, a signé un nouvel accord-cadre exclusif avec l’Administration des Transports Suédoise, couvrant les services informatiques pour le développement et la gestion des applications. Dans un premier temps, l’accord couvre une période de quatre ans et pourra être étendu à trois années supplémentaires.

Dans le cadre d’un renouvellement de ses opérations informatiques, l’ Administration des Transports Suédoise , autorité gouvernementale basée à Borlänge et responsable de la planification à long terme de l’infrastructure des transports en Suède pour le routier, le ferroviaire, le maritime et l’aérien, a signé un accord-cadre de partenariat unique avec Sogeti.

Sogeti prendra la responsabilité des ressources et des équipes nécessaires au développement et à la gestion des applications dans les opérations informatiques de l’Administration des Transports Suédoise. Le contrat s’étend sur quatre ans, avec la possibilité pour l’autorité gouvernementale de l’étendre à trois années supplémentaires avec une décision qui sera prise chaque année.

Le montant total de l’accord-cadre est de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions d’Euros) pour la période maximale du contrat de sept ans.

Les objectifs que l’Administration des Transports Suédoise souhaite atteindre, à l’aide de cette collaboration à long terme avec Sogeti, sont notamment :

Une plus grande adaptabilité dans le développement et la gestion des applications

Davantage d’innovation

Une meilleure rentabilité

Une réduction des risques

« Nous sommes extrêmement fiers de cet accord exclusif qui nous permet de délivrer des services informatiques pour le développement et la gestion d’applications à l’Administration des Transports Suédoise », commente Sergio de Brito, à la tête de Sogeti Suède. « Nous nous réjouissons de pouvoir être un partenaire proactif, innovatif et agile, offrant des capacités et références de delivery de premier ordre et donnant accès au large portfolio de notre Groupe. Nos équipes et nos experts en technologie sont focalisés à 100% sur la création de valeur rapide et rentable, et sont prêts à assister l’Administration des Transports Suédoise dans leur transformation digitale sur les sept prochaines années. »

Le nouvel accord-cadre est entré en vigueur le 15 juin 2021.

A propos de Sogeti

Sogeti fait partie du groupe Capgemini, avec une présence dans plus de 100 sites à travers le monde. Travaillant en étroite collaboration avec clients et partenaires pour tirer pleinement parti des technologies, Sogeti allie agilité et rapidité de mise en œuvre pour concevoir des solutions sur mesure innovantes et tournées vers l'avenir dans les domaines de l'Assurance et du Testing, du Cloud et de la Cybersécurité, et intégrant les technologies d’intelligence artificielle et d’automatisation. Sogeti aide les entreprises à accélérer le rythme de déploiement des solutions digitales grâce à son approche pragmatique, « value in the making », et sa passion pour la technologie.

Le Groupe Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

