Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2021

cBrain har vundet sin hidtil største ordre





København, 18. juni 2021





Den 11. juni oplyste cBrain, at selskabet var blevet tildelt en ny softwareordre i Tyskland, og at der er tale om anskaffelse af et antal tusinde brugerlicenser til F2. Der er nu indgået aftale.

Aftalen omfatter leverance af mellem 5.000 og 10.000 F2 brugerlicenser, samt en række udvidelsesmoduler og softwarevedligeholdelse.

Der er tale om en rammeaftale, hvor brugerlicenser skal anvendes på tværs af et antal organisatoriske enheder. Aftalen løber over 4 år, og softwarelicenser leveres i takt med, at de tages i brug.

Afhængig af tidspunkt for leverance af brugerlicenser samt udnyttelse af optioner, vil aftalen have en samlet værdi for cBrain på op til 250 millioner kroner.

Aftalen er dermed den største enkeltstående ordre i cBrains historie, både i relation til antal brugere og omsætning. cBrain ser derfor ordren som et kæmpeskridt i relation til selskabets internationale vækststrategi og eksport.





