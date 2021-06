La licorne française Septeo bouleverse le marché de la prise de main à distance

Le groupe Montpelliérain Septeo, via son entité RG System, éditeur de solutions SaaS, lance une solution de prise de main à distance full web : ASSIST. Cette annonce de grande envergure qui a mobilisé l’ensemble des équipes R&D de RG System plus de 2 ans est une première pour la France sur le marché de la prise de main à distance.

Aujourd'hui plus que jamais, les besoins d'assistance aux utilisateurs sont décuplés. Il est indispensable de proposer des solutions d'intervention, faciles d'accès et sécurisées. Par ailleurs, les solutions concurrentes développées par les sociétés américaines, qui dominent ce marché, posent de sérieuses questions en matière de sécurité, de confidentialité et de souveraineté numérique. C’est, dans ce contexte, que RG System a souhaité apporter une réponse concrète et pertinente en proposant une offre SaaS 100 % made in France qui associe performance, utilisation intuitive et sécurité.

ASSIST se positionne comme une solution full web, sans engagement de durée, pour intervenir rapidement à distance sur les postes informatiques. Ainsi, il est possible de renforcer la satisfaction de ses clients et utilisateurs et de gagner du temps dans ses démarches d'assistance. Intégrée dans un Dashboard, ASSIST garantit une connexion ultra rapide aux appareils distants, sans installation technique préalable. Il suffit simplement d’obtenir le consentement de l'utilisateur du poste et de prendre la main pour l’assister dans ses démarches.

Sacha Laassiri, Directeur Général du Pôle Expertises Digitales du groupe Septeo, précise : « Avec ASSIST, RG System propose aux professionnels une solution simple et intuitive qui se concentre sur l'essentiel, afin de gagner du temps et de diminuer les coûts d’assistance et de support des professionnels. Cette nouvelle solution innovante, qui vient en complément de nos solutions de monitoring et de back-up, sera commercialisée via notre réseau indirect de partenaires. Disponible en mode SaaS, sans engagement de durée et centrée sur la notion d’usage, ASSIST s’adapte aux attentes de toutes les organisations de nos partenaires (PME, ETI, grands comptes). »

Enfin, un autre avantage concurrentiel d’ASSIST est son mode de commercialisation, sous forme de licence non nominative, qui garantit une réelle flexibilité pour les utilisateurs de la solution.