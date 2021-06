Eurêka Solutions annonce une nouvelle croissance et un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros

Eurêka Solutions, éditeur de la solution Eureka ERP, confirme son solide positionnement sur le marché en annonçant une croissance de plus de 6 % de ses activités, en dépit du contexte de crise sanitaire qui a impacté les entreprises et ses clients.

Mise en place d’une organisation agile

L’entreprise a également fortement augmenté sa rentabilité (+ de 117 %) grâce à la nouvelle organisation mise en place qui lui a permis de gagner en efficience. Cela s’est par exemple traduit par une bascule sans friction des équipes en télétravail qui ont pu mener à bien leurs missions grâce à la robustesse des infrastructures digitales d’Eurêka Solutions.

Au niveau de la qualité des prestations délivrées aux clients, un dispositif performant de collaboration a aussi été déployé à grande échelle. À titre d’exemple, de nombreuses sessions de visioconférence ont été lancées afin de limiter au maximum le présentiel sans pour autant impacter les relations et freiner l’avancée des projets réalisés.

Une dynamique d’innovation soutenue

Durant l’année 2020, les investissements en R&D se sont poursuivis afin d’intégrer de nouvelles possibilités techniques. Ainsi, de nombreux développements ont permis d’enrichir la plateforme existante et de créer des outils connexes tels que l’ESS qui permet de superviser les performances de la plateforme IBMi sur laquelle tourne la solution Eurêka ERP.

Des perspectives prometteuses pour 2021

Après avoir remporté de beaux contrats en 2020, Eurêka Solutions prévoit déjà de connaitre un rythme de développement soutenu en 2021 en réalisant de nouveaux projets auprès d’ETI. De plus, pour accompagner cette dynamique, l’éditeur ambitionne de recruter de nouveaux collaborateurs (à ce jour, quatre nouveaux recrutements ont déjà été réalisés).

Sergio FICARA Directeur Général d’Eurêka Solutions « Nous sommes fiers de réaliser cette belle performance qui a été rendue possible par le travail de nos équipes qui ont redoublées d’efforts en cette période de crise pour accompagner nos clients dans leurs projets. Nos forts investissements nous ont permis de préparer l’avenir et de renforcer notre compétitivité en enrichissant notre solution pour lui permettre de répondre et d’anticiper les attentes de nos clients. »