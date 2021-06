Muudatused Admiral Markets AS juhatuses ja nõukogus

English Estonian

Admiral Markets AS annab teada, et tulenevalt juhatuse liikme Victor Gherbovet poolt esitatud tagasiastumise avaldusest ei jätka Victor Gherbovet Admiral Markets AS-i juhatuses alates 01.07.2021, st tema juhatuse liikme volitused lõpevad 30.06.2021.



Admiral Markets tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et tal on väga kahju näha Victor Gherbovet’i ettevõttest lahkumas. “Oleme talle äärmiselt tänulikud nende aastate eest, mil ta oli Admiralsi meeskonnas. Tema panus ettevõtte arengusse on olnud väga suur ning oleme koos suuri töövõite tähistanud, väärtuslikke õppetunde saanud ning lähenenud pikaajaliste eesmärkide täitmisele, mille oleme endale seadnud. Kuigi mul on kahju, et meie meeskonnast lahkub nii hinnatud tegija, mõistan tema soovi edasi liikuda ja soovin talle südamest head uute väljakutsete vastu võtmisel,” lisas Bogatenkov.



Ühtlasi teatab Admiral Markets AS oma kavatsusest valida ühingu nõukogu liikmeks Dmitri Lauš (volituste algusega 01.07.2021). Samaaegselt kavatsetakse kutsuda Dmitri Lauš tagasi ühingu juhatusest.



Lisainfo:



Kaia Gil

Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht

+372 53 413 764