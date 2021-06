Bombardier livre un premier avion Global 7500 en Indonésie

English French

Cet avion d’affaires se joint à la flotte mondiale croissante des avions Global 7500, les plus luxueux du monde et offrant la plus grande autonomie

Le portefeuille actualisé d’avions Global de Bombardier, lesquels sont conçus pour offrir confort, bien-être, avantages pratiques et vol en douceur, ont des capacités de vols long-courriers qui les rendent parfaitement adaptés aux besoins des clients de la région Asie-Pacifique

MONTRÉAL, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer l’arrivée en Indonésie du premier avion d’affaires Global 7500. Cet exemplaire d’avion primé a été récemment livré à un client établi à Djakarta qui préfère garder l’anonymat.

L’avion Global 7500 continue de dépasser les attentes et renforce sa position d’avion phare de l’industrie, avec plus de 50 appareils en service à l’échelle mondiale. Cet avion inégalé accroît sa présence dans la région Asie-Pacifique, des avions d’affaires Global 7500 étant maintenant basés dans plusieurs pays, incluant le Japon, l’Australie, Taïwan et la Malaisie.

Tout le portefeuille de Bombardier suscite un solide intérêt dans la région Asie-Pacifique où émerge une nouvelle génération d’utilisateurs d’avions d’affaires dans le sillage de la pandémie. Grâce à sa gamme actualisée de biréacteurs d’affaires Global à grande cabine et à sa plateforme à succès Challenger, Bombardier est en bonne position pour répondre à cet intérêt croissant.

« Nos avions Global sont conçus pour offrir un degré ultime de luxe, de performances et de vol en douceur sur les vols long-courriers, ce qui les rend parfaitement adaptés aux besoins des clients de la région Asie-Pacifique qui cherchent à relier des villes éloignées, a déclaré Nilesh Pattanayak, vice-président régional, Ventes, Asie-Pacifique, Bombardier. L’avion Global 7500 ouvre de nouvelles possibilités de voyages pratiques et productifs. »

L’avion Global 7500, d’une autonomie de 7 700 milles marins, permet de transporter des passagers, sans escale, de Djakarta à Seattle, Singapour à San Francisco, Tokyo à New York, ou encore Melbourne à Los Angeles. Les passagers peuvent bénéficier de vols long-courriers dans un confort absolu grâce aux quatre zones habitables spacieuses de cet avion et à la gamme de fauteuils et méridiennes Nuage. Avec des innovations exclusives comme le système d’éclairage Soleil, conçu pour contrer le décalage horaire, et l’aile Smooth Flĕx Wing, permettant le vol le plus en douceur qui soit, les passagers arrivent à destination frais et dispos.

Alors que de plus en plus de voyageurs se tournent vers l’aviation d’affaires pour son côté pratique et la tranquillité d’esprit qu’elle leur procure, les avions Global 5500 et Global 6500 de Bombardier, offrant une autonomie et une grande cabine de premier ordre ainsi que le vol le plus en douceur qui soit, sont aussi parfaitement adaptés aux besoins du marché de l’Asie-Pacifique. L’avion Global 5500, d’une autonomie de 5 900 milles marins, peut transporter rapidement et sans escale des passagers de Perth à Dubaï, tandis que l’avion Global 6500, d’une autonomie de 6 600 milles marins, peut relier sans escale Singapour à Rome.

De plus, tous les avions Global de Bombardier sont dotés du système Pũr Air, un système évolué de purification et de circulation d’air équipé d’un filtre HEPA de pointe et scientifiquement éprouvé, lequel élimine jusqu’à 99,99 % des allergènes, bactéries et virus.

Enfin, en ouvrant un centre de service à l’Aéroport Essendon Fields de Melbourne, en Australie, Bombardier étend considérablement la superficie de ses activités de service à la clientèle dans la région Asie-Pacifique. Ce centre devrait être opérationnel en 2022. D’ici là, l’ambitieuse expansion du centre de service de Bombardier à Singapour se poursuit. Ce centre du parc aéronautique Seletar quadruplera la superficie de ses activités, ce qui en fera le plus grand centre de maintenance d’avions d’affaires appartenant à un équipementier d’origine de la région.

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier. Consultez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

