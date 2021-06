La moitié des restaurants risquent de ne pas passer l’été sans le soutien actuel

TORONTO, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clients de restaurants, professionnels de l’industrie et fournisseurs demandent au gouvernement fédéral de garder les mesures de soutien actuelles en place pour les entreprises de services alimentaires qui restent soumises aux restrictions en lien avec la pandémie de COVID-19.



Œuvrant ensemble à titre de Coalition pour la survie de la restauration, ils demandent une exemption à l’élimination progressive prévue des subventions aux loyers et aux salaires pour le secteur durement touché des services alimentaires. Ceci demeure la principale mesure préconisée par Restaurants Canada dans le cadre d’un indispensable Programme d’aide à la survie des restaurants.

« Même si la plupart des provinces sont en train de mettre en œuvre leurs plans de réouverture, les restaurants de toutes les régions du pays devront continuer à fonctionner à capacité réduite au cours des mois qui viennent, note Todd Barclay, président-directeur général de Restaurants Canada. Ce n’est pas le moment de retirer les bouées de secours. La plupart des restaurants ont perdu de l’argent ou ont eu peine à survivre durant chaque jour de la pandémie, et il leur faudra au moins un an pour retrouver un semblant de normalité. La moitié de notre secteur est à risque de fermer si l’aide gouvernementale est réduite trop tôt. »

Les Canadiens demandent à leurs élus de sauver leurs restaurants locaux

Les restaurateurs sont innovateurs et ingénieux, mais la crise de la COVID-19 a poussé leur endurance à la limite. Selon les données d’enquête recueillies par Restaurants Canada :

Huit restaurants sur 10 fonctionnent à perte ou ont peine à joindre les deux bouts depuis le début de la pandémie.





Près de la moitié (45 %) de toutes les entreprises de services alimentaires perdent de l’argent sans arrêt depuis plus d’un an.



Si les subventions aux loyers et aux salaires sont réduites à compter du 4 juillet, la plupart des restaurants auront de la difficulté à continuer à payer leur personnel et leurs fournisseurs et risquent de devoir fermer définitivement leurs portes.

Pour lutter contre cette réalité fâcheuse, les Canadiens demandent à leurs élus de les aider à maintenir leurs restaurants locaux en vie : des centaines de cartes postales sont en train d’être acheminées aux députés de toutes les régions ainsi qu’à la ministre des Finances Chrystia Freeland à Ottawa, revendiquant un changement immédiat aux plans.

Toute personne désireuse de se joindre à la Coalition pour la survie de la restauration afin d’aider les entreprises de services alimentaires locales est invitée à visiter le site SupportRestaurants.ca afin, dans un premier temps, de participer à l’envoi des cartes postales.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et des milliards de dollars de chiffre d’affaires en raison des impacts de la COVID-19.

Renseignements :

Roberto Sarjoo

Directeur, Marketing et Communications

Restaurants Canada

C : 416 389-7941

RSarjoo@restaurantscanada.org

Marlee Wasser

Gestionnaire, Communications et Relations avec les intervenants

Restaurants Canada

T : 416 649-4254

Sans frais : 1 800 387-5649, poste 4254

media@restaurantscanada.org