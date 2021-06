English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 juin 2021 (17h45)

ADLPartner / ADLPerformance :

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2021

En raison de l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte de ce jour s'est tenue à huis clos sous la présidence de Monsieur Bertrand Laurioz, Président directeur général du Groupe ADLPerformance. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont approuvé l’intégralité des 13 résolutions proposées par le conseil d’administration du Groupe.

Approbation des comptes de l’exercice 2020

L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.

Distribution du dividende

L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende par action de 0,81 € au titre de l’exercice 2020, conformément à la proposition faite par le conseil d’administration. Sa date de détachement est fixée au 23 juin 2021 et sa mise en paiement interviendra le 25 juin.

Autres résolutions

Les actionnaires de la Société ont également adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient:

L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil, ainsi que les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2020 aux mandataires sociaux concernés ;

L’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;

L’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe.





Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont disponibles sur le site internet d’ADLPartner (www.adlpartner.com) dans l’espace Assemblées Générales.

