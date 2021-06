BONDUELLE

Bonduelle annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des partenaires agricoles du groupe

Bonduelle procède ce jour, à l’émission de 91 774 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,41 euros correspondant à 90 % de la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la décision d’émission de la Gérance du 29 avril 2021.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1, décidée par la Gérance le 29 avril dernier, agissant sur la base de la délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2020, au terme de sa seizième résolution à caractère extraordinaire.

La Gérance a décidé de fixer le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues, soit la somme de 160 604,50 euros représentant 91 774 actions ordinaires de 1,75 euros de valeur nominale chacune, assortie d’une prime d’émission de 1 620 728,84 euros, représentant un montant global d’augmentation de capital de 1 781 333,34 euros.

Le nombre d’actions composant le capital est ainsi porté de 32 538 340 actions à 32 630 114 actions et le montant nominal de capital social est porté de 56 942 095 euros à 57 102 699,50 euros.

Les actions nouvelles porteront jouissance immédiate, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires.

Calendrier

Les actions seront admises seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code : FR0000063935) à partir du 22 juin 2021.

Actionnariat

Le nombre d’actions ainsi émises représente environ 0,28 % du nombre d’actions en circulation avant et après émission.

A titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1 % du capital social de BONDUELLE avant l’émission, représenterait 0,99 % du capital social après l’émission.

Avant l’opération :

Nombre d'actions % du capital Droits de vote théoriques % de droits de vote théoriques La Plaine SA 7 268 839 22,34% 14 498 211 28,15% Pierre et Benoît Bonduelle SAS 3 270 881 10,05% 5 640 073 10,95% Total Pierre et Benoît Bonduelle SAS 10 539 720 32,39% 20 402 137 39,61% Autres actionnaires familiaux - Action de concert 5 378 617 16,53% 10 598 212 20,58% Sous-total Concert 15 918 337 48,92% 31 000 349 60,19% Autres actionnaires familiaux - Non concertistes 2 283 755 7,02% 4 504 045 8,74% Total actionnaires familiaux 18 202 092 55,94% 35 504 394 68,93% Total Autodétention 474 343 1,46% 474 343 0,92% Total Salarié 1 422 053 4,37% 2 505 519 4,86% Total Public 12 439 852 38,23% 13 023 482 25,28% TOTAL 32 538 340 100,00% 51 507 738 100,00%

Actionnariat sur la base de la déclaration des droits de votes au 31 mai 2021

Après l’opération :

Nombre d'actions % du capital Droits de vote théoriques % de droits de vote théoriques La Plaine SA 7 268 839 22,28% 14 498 211 28,10% Pierre et Benoît Bonduelle SAS 3 270 881 10,02% 5 640 073 10,93% Total Pierre et Benoît Bonduelle SAS 10 539 720 32,30% 20 402 137 39,54% Autres actionnaires familiaux - Action de concert 5 378 617 16,48% 10 598 212 20,54% Sous-total Concert 15 918 337 48,78% 31 000 349 60,08% Autres actionnaires familiaux - Non concertistes 2 283 755 7,00% 4 504 045 8,73% Total actionnaires familiaux 18 202 092 55,78% 35 504 394 68,81% Total Autodétention 474 343 1,45% 474 343 0,92% Total Salarié 1 422 053 4,36% 2 505 519 4,86% Total Public (dont partenaires agricoles) 12 531 626 38,41% 13 115 256 25,42% TOTAL 32 630 114 100,00% 51 599 512 100,00%

Actionnariat sur la base de la déclaration des droits de votes au 31 mai 2021

Il est précisé que ni le concert familial Bonduelle, ni les mandataires de la société Bonduelle ou de ses filiales n’ont bénéficié de la présente augmentation de capital.

A l’issue de l’augmentation de capital, le capital social de la société est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques.

Lock up

Les souscripteurs à cette augmentation de capital ne pourront céder leurs titres avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter de leur livraison. Ils ne prendront aucun autre engagement vis-à-vis de Bonduelle à raison de leur souscription.

Absence de prospectus

Il est précisé que l'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Bonduelle a cependant établi, en complément de son dernier Document d’Enregistrement Universel un Document d’Information à l’attention des souscripteurs potentiels et du public disponible sur le site www.bonduelle.com .

Facteurs de risques

Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :

risque de baisse du cours au-dessous du prix de souscription ;

risque de perte totale ou partielle du capital investi ;

risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle dépend des conditions de marché existant au moment auquel la revente est envisagée ;

le retour sur investissement dépend de la réussite des projets de la société.

Il est précisé que les facteurs de risques du groupe sont décrits dans le Document Universel (chapitre 4.2) déposé à l’AMF sous le numéro D.20-0882 du 16 octobre 2020 et disponible sur le site internet de la Société : www.bonduelle.com.

Le produit de l’émission et, le cas échéant sa limitation, sont sans effet sur la liquidité et l’horizon de financement de la société.

Objectifs de la levée de fonds

Cette opération est destinée à associer des partenaires agricoles à la création de valeur de la société Bonduelle, les fonds reçus ne feront pas l’objet d’une affectation particulière.

Bonduelle a été conseillé dans le cadre de cette opération par la Société Générale Securities Services et par le cabinet D’hoir Beaufre Associés.

1 Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :

personnes physiques ou morales françaises installées dans le bassin Nord-Picardie, ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société Bonduelle Europe Long Life SAS au titre des trois années précédant l’émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

personnes physiques ou morales françaises ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société Bonduelle Frais Traiteur SAS ou à l'une de ses filiales françaises, au titre des trois années précédant l’émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

coopératives françaises du bassin Sud-Ouest ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d’une production agricole à la société SOLEAL SAS au titre des trois années précédant l’émission.

