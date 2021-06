COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2021

English French

Éragny-sur-Oise, France, le 18 juin 2021 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce que l’assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires s’est réunie ce jour, vendredi 18 juin 2021 à 9h30 à huis clos au siège social de la société.



Il est rappelé qu’aux termes d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 16 juin 2021, Maître Florence TULIER avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les actionnaires défaillants à l’assemblée générale.

L’assemblée générale a adopté toutes les résolutions conformément aux recommandations du conseil d’administration de la société. L’assemblée générale a notamment approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Le résultat des votes sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la société ( www.safeorthopaedics.com/investisseurs/documentation/ rubrique « Assemblée Générale »).

À propos de Safe Group :

Le groupe Safe est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier de technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (Ex-LCI medical), sous- traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini- invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise –France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société́ de fabrication.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Safe Medical (ex LCI Medical) produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêt-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investie dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

