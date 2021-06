Janet D’Addario, cofundadora da D’Addario & Co., e ex-presidente da Providence House, falece aos 72 anos

Chinese (Traditional) French Japanese Portuguese Spanish Chinese (Simplified) Italian

FARMINGDALE, NY, June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janet D’Addario, prodigiosa força criativa e filantrópica em todo o mundo, e esposa do presidente da D’Addario, Jim D’Addario, faleceu no dia 14 de junho em casa, cercada por toda a família. Ela tinha 72 anos.



Ela faleceu de complicações de um câncer de vesícula biliar, de acordo com o marido, Jim D’Addario.

Janet Marie D’Addario nasceu em 10 de dezembro de 1948 no Condado de Nassau. Sua educação foi toda em Long Island: St. Brigid em Westbury; St. Dominic 's High School em Oyster Bay, e Nassau Community College em Garden City.

Em 1966, o curso da vida dela mudou para sempre quando, com 18 anos e principal cantora de um grupo folclórico, conheceu outro jovem músico em ascensão que se encantou instantaneamente pela sua voz terna e personalidade magnética. Jim e Janet D’Addario se casaram, cantaram e se apresentaram juntos no palco, e iniciaram uma parceria extraordinária que durou 50 anos, resultando em uma família, um legado filantrópico e a empresa de acessórios musicais mais prestigiada do mundo.

Quando D’Addario & Co. foi fundada em 1973, Janet usou seu talento criativos para conceber a publicidade da empresa, bem como o design das embalagens de todos os seus produtos. Durante o estabelecimento da empresa a visão e compaixão de Janet tiveram uma tremenda influência no desenvolvimento da cultura que orienta a empresa até hoje.

Ela ocupou vários cargos, incluindo de dirigente de Relacionamento com Artistas e cofundadora da D’Addario Foundation, que continua a proporcionar educação musical para crianças em comunidades carentes. Janet atuou como Diretora Executiva da Fundação durante 20 anos - ajudando a aumentar a conscientização da causa, produzindo concertos de música clássica em cidades de todo o mundo.

A Sra. D’Addario era conhecida pela família e amigos por sua incomparável compaixão e generosidade - por acreditar fervorosamente que as ações significam muito mais do que apenas palavras. Ela serviu 11 anos no Conselho da Long Island Cares, a instituição de caridade criada por Harry Chapin para erradicar a fome em Long Island. Como católica devota, ela apoiou inúmeras instituições de caridade católicas em todo o mundo, o sistema do Hospital Católico de Long Island, bem como a paróquia à qual pertencia, St. Brigid.

A instituição de caridade que ocupou um lugar particularmente especial no seu coração foi a Providence House, uma instituição de Nova York que fornece alojamento transitório para mulheres e crianças sem-teto.

“A Providence House é, de muitas maneiras, a própria personificação da minha esposa...que quando via dor trazia alento. Quando via a fome alimentava. Quando via pessoas sem-teto proporcionava abrigo. E o mais importante, quando Janet via alguém sem esperança, ela fazia de tudo para proporcionar as ferramentas necessárias para que a pessoa pudesse ter de volta a vontade de superar os desafios enfrentados”, disse Jim D’Addario.

A Sra. D’Addario atuou como Conselheira da Providence House durante 21 anos e como Presidente de 2004 a 2019. Ao longo desses anos, ela ajudou a arrecadar milhões de dólares para garantir que milhares de mulheres e crianças tivessem a oportunidade de ter um futuro mais brilhante. Seu trabalho inestimável levou Janet e Jim a serem nomeados os primeiros People of Hope (Pessoas da Esperança) em 2002 e a construção da D’Addario Residence com 43 unidades em Bedford Stuyvesant, Brooklyn.

Além do seu trabalho filantrópico, Janet era uma ávida foodie e pintora prolífica. Não surpreendentemente, sua maior alegria era reunir amigos e familiares para uma refeição caseira e uma apresentação musical ocasional por ela e Jim, bem como seus muitos amigos da área da música.

Janet D’Addario era filha de Robert James Carbone e Annabelle (Eannaccone) Carbone de Westbury, Nova York. Ela deixa seu amado marido de mais de 50 anos de casamento, Jim D’Addario, e seus três filhos: Julie (Pat); Amy (Marcus) e Robert (Gina). Ela também deixa oito netos, e seus amados cães, Dave e Blue.

Em vez de presentes ou flores, a família pede a quem que deseje prestar seus respeitos que considere uma doação modesta para a Providence House (https://www.providencehouse.org/support-our-work).

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88f5885b-1766-4876-89ab-810766a28ed6