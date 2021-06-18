Providence House前总裁及D’Addario & Co.的联合创始人Janet D’Addario逝世，终年72岁。

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纽约法明达, June 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janet D’Addario于6月14日在家中去世，离世时所有家人陪伴在左右，她是D’Addario董事长Jim D’Addario之妻，她的巨大创造力和慈善力量影响着全世界。 终年72岁。



她的丈夫Jim D’Addario指出，她是因胆囊癌并发症而去世。

Janet Marie D’Addario于1948年12月10日在拿索郡出生。 她在长岛完成了全部教育：韦斯特伯里的圣布里吉德；牡蛎湾的圣多明尼克高中以及花园城的拿骚社区学院。

1966年，这位18岁的民谣乐队主唱遇到了另一位年轻的崭露头角的音乐人，他立刻被她温柔的嗓音和极具魅力的个性所倾到，而她的人生轨迹也从此永远改变。Jim和Janet D’Addario后来携手步入婚姻，继续在舞台上合作唱歌和表演，结成了长达50年的非凡伴侣，建立了家庭，留下了慈善遗产并打造了世界上最负盛名的乐器配件事业。

1973年，D’Addario & Co.成立时，Janet运用她的创意天赋负责公司广告设计以及所有产品的包装设计。作为一家初出茅庐的组织， Janet的远见和同情心对公司文化的发展有巨大的影响，这种文化至今仍在引导着企业前进的方向。

她身兼多职，包括艺人关系负责人和D’Addario基金会的联合创始人，该基金会为政府支持不足的社区儿童提供音乐教育。Janet担任该基金会的董事总经理有20年，她通过在世界各地的城市举办古典音乐会来提高人们对这一事业的认识。

家人和朋友都知道D’Addario女士具有无与伦比的同情心和慷慨——她坚信做远比说重要。她后来在Long Island Cares董事会任职11年，这是Harry Chapin创立的一家慈善机构，旨在消除长岛这片土地上的饥饿现象。作为一名虔诚的天主教徒，她支持全球各地的天主教慈善机构，长岛天主教医院系统以及她自己的个人教区圣布里吉德。

在她心中占有特别地位的一家慈善机构是位于纽约的Providence House，该机构为无家可归的妇女和儿童提供过渡性住房。

“从很多方面来说，Providence House就是我妻子的化身……当她看到痛苦，就想去抚平它。当她看到饥饿，就带去食物。当她看到有人无家可归，就提供住所。但最重要的是，当Janet看到有人失去希望时，她努力为他们提供工具，恢复他们的意志，克服他们面临的挑战，”Jim D’Addario如是说道。

D’Addario女士曾担任Providence House董事会成员长达21年，并在2004-2019年期间担任董事会主席。在那些年中，她帮助筹集了数百万美元，以确保成千上万的妇女和儿童有一条通向更光明未来的路。她的这些宝贵工作让Janet和Jim于2002年获得了第一届People of Hope大奖提名，并在布鲁克林贝德福德-斯图文森建设了43个单位的D’Addario住宅。

除了慈善事业外，Janet还是一位狂热的美食家和多产的画家。当然，她最大的快乐就是邀请朋友和家人齐聚一堂，共享家常美食，偶尔还和Jim以及他们的许多音乐家朋友进行音乐表演。

Janet D’Addario的父母是纽约韦斯特伯里Robert James Carbone和Annabelle (Eannaccone) Carbone。与深爱的丈夫Jim D’Addario携手50多年，育有三个孩子：Julie（Pat）、Amy（Marcus）和Robert（Gina）。她有八个孙辈，还有两条爱犬，Dave和Blue。

她的家人们希望任何想对她表达敬意的人士都可以考虑向Providence House捐款，以代替送礼物或鲜花（https://www.providencehouse.org/support-our-work）。

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