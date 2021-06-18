D’Addario & Co. 聯合創始人兼 Providence House 前總裁 Janet D’Addario 逝世，終年 72 歲。

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紐約法明代爾, June 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為全球一股驚人的創意和慈善主力，也是 Jim D’Addario 妻子，剛於 6 月 14 日在家中離世，全家人都圍繞在她床邊。終年 72 歲。



她的丈夫 Jim D’Addario 說，她的死因是膽囊癌併發症。

Janet Marie D’Addario 於 1948 年 12 月 10 日在拿騷縣出生。她主要在長島接受教育：Westbury 的 St. Brigid、Oyster Bay 的 St. Dominic’s 高中和 Garden City 的拿騷縣社區學院。

1966 年，當一名 18 歲的樂隊主音遇上這位年輕的伙伴音樂家，並明顯被她溫柔的歌聲和磁性個性吸引時，她的生活從此改變。Jim 與 Janet D'Addario 後來結婚、在舞台上一同唱歌表演，並展開長達 50 年精彩的合作夥伴關係、組織一個家，並為這個世界營造一個慈善遺產和最享負盛名的音樂配件業務。

D’Addario & Co. 在 1973 年成立，當時 Janet 運用她的創意設計公司的廣告，以及所有產品的包裝設計。作為初出茅蘆的組織，Janet 的願景和同情心對今天仍然引導組織的文化發展產生了巨大影響。

她將繼續擔任多個角色，包括藝人關係負責人和 D’Addario Foundation 的聯合創始人，而該基金會將持續為服務不足社區的幼童提供音樂教育。Janet 在基金會擔任董事長達 20 年，透過在世界各地製作古典音樂會來致力提高大眾對這個行業的認識。

D’Addario 女士因其非凡的同情心和慷慨而在親友間聞名，她堅信行動的意義遠遠超過言語。她後來在長島護理中心 (Long Island Cares) 董事會服務 11 年，而該中心是 Harry Chapin 創建的慈善機構，旨在消除長島上的飢餓問題。作為虔誠的天主教徒，她在全球各地支持大量天主教慈善機構、長島天主教醫院系統，以及她自己的個人教區 St. Brigid。

她特別鐘情的慈善機構是紐約機構 Providence House，專為無家可歸的婦女和兒童提供過渡住宿。

Jim D’Addario 表示：「Providence House 在很多方面都是我妻子的化身……當她看到別人受苦時，她總想緩解。當她看到飢餓，她帶來食物。當她看到無家可歸的人，她提供避難所之處。但最重要的是，當 Janet 看到絕望的人時，她會努力為他們提供工具來恢復他們的意志，以克服他們面臨的挑戰。」

D’Addario 女士在 Providence House 擔任董事會成員長達 21 年，其中在 2004 年至 2019 年擔任總裁。多年以來，她協助籌集數百萬美元，以確保成千上萬的女性和兒童可獲享一個通往光明前途的途徑。她的寶貴工作使她們夫婦二人在 2002 年獲評為 People of Hope，並在布克林 Bedford Stuyvesant 興建提供 43 個單位的 D’Addario Residence 宿舍。

除了她的慈善工作之外，Janet 也是一位狂熱的美食家和多產的畫家。令人驚訝的是，她最大的快樂是讓親朋好友聚首一堂吃一頓自製晚餐，加上偶爾由她與 Jim，以及他們許多音樂朋友一同表演音樂。

Janet D’Addario 的父母是紐約 Westbury 的 Robert James Carbone 與 Annabelle (Eannaccone) Carbone。她遺下與她共渡超過 50 年的丈夫 Jim D’Addario 及其三名子女：Julie (Pat)、Amy (Marcus) 和 Robert (Gina)。她還有八位孫子及愛狗 Dave 和 Blue。

她的家人請各位希望表示敬意的人不要送贈任何禮物或鮮花，而是考慮捐款給 Providence House (https://www.providencehouse.org/support-our-work)。

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88f5885b-1766-4876-89ab-810766a28ed6