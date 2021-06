Les LNC parlent de l’énergie nucléaire à l’Exposition sur le développement de l’Arctique

English French

CHALK RIVER, Ontario, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal organisme de science et de technologie nucléaire du Canada, ont le plaisir d’annoncer que leur président-directeur général, Joe McBrearty, et leur vice-président, Science et technologie, Jeff Griffin (PhD), ont discuté du potentiel de la technologie des petits réacteurs modulaires (PRM) pour offrir des options au Canada durant les présentations données lors de l’Exposition sur le développement de l’Arctique en début de semaine. Le Grand Nord canadien étant affecté par certains des plus grands impacts des changements climatiques au monde, les PRM pourraient service de source d’énergie sûre, rentable et fiable pour la région.



Plus versatiles que les réacteurs conventionnels de grands réseaux électriques, les PRM peuvent être utilisés dans des endroits « hors réseau » pour alimenter des collectivités et des sites industriels isolés, mais aussi pour fournir de la chaleur pour chauffer des logements publics, des espaces commerciaux et même des serres pour l’agriculture. Les PRM peuvent également être couplés à des sources d’énergie renouvelables dans un réseau énergétique hybride, ou appuyer des applications industrielles comme la production d’hydrogène, ou encore la chaleur industrielle et la vapeur, qui sont d’importants facteurs dans l’exploitation minière et l’extraction de minerai.

« Aux LNC, nous croyons que les PRM peuvent servir de technologie transformative pour les régions comme l’Arctique canadien, et devenir le fondement de la prospérité environnementale, sociale et économique », a commenté M. McBrearty. « Les collectivités nordiques et autochtones font face à des défis énergétiques bien particuliers au Canada. Les conversations et les engagements comme l’Exposition sur le développement de l’Arctique aident à démarrer un dialogue important sur ces réacteurs de la prochaine génération comme des options pour le Nord qui pourraient améliorer la qualité de vie des gens dans les régions plus isolées ».

M. McBrearty a également discuté des possibilités de développement économique qui pourraient se concrétiser grâce aux PRM en réponse au changement climatique, y compris en ce qui concerne l’exploitation minière et l’extraction de minerai, ainsi que l’hébergement de centres de données, une industrie qui est cultivée dans d’autres régions arctiques de la planète. La présentation débattait également de la souveraineté du Canada, et les applications de sécurité nationale que les PRM pourraient offrir à mesure que s’ouvriront des régions et des itinéraires de transport auparavant inaccessibles.

Les LNC offrent un programme de recherche substantiel pour trouver des réponses aux nombreuses questions clés liées à cette technologie d’énergie propre, y compris la surveillance à distance, la cybersécurité et les systèmes hybrides. La présentation de M. Griffin était axée sur le travail réalisé par les LNC dans la mise au point de la technologie des PRM, y compris le projet en cours d’implantation d’un réacteur de démonstration au campus des Laboratoires de Chalk River.

La conférence se déroule normalement à Inuvik, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, mais l’Expo 2021 s’est tenue virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19. Elle cherche à encourager la prise de décision basée sur des connaissances pour rehausser la qualité de vie circumpolaire et créer des solutions novatrices pour les réalités nordiques. La conférence de cette année portait sur quatre thèmes : ressources naturelles et renouvelables, innovations climatiques et énergétiques, leadership autochtone, et gouvernance circumpolaire et économie du savoir.

Pour en savoir plus sur le programme des PRM des LNC, veuillez consulter la page https://www.cnl.ca/prm.

Pour en savoir plus sur les PRM et le rôle qu’ils peuvent jouer au Canada, veuillez consulter le site https://plandactionprm.ca/.

Pour en savoir plus sur l’Exposition sur le développement de l’Arctique, veuillez consulter le site www.arcticdevelopmentexpo.com/.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et en technologie nucléaire qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité, et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes nos activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site www.cnl.ca ou nous écrire à l’adresse communications@cnl.ca.

Personne-ressource

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

LNC, 1-866-886-2325