La Légion appuie les recommandations du Comité permanent de la condition féminine

English French

OTTAWA, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne approuve les recommandations d’un nouveau rapport du Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes (FEWO), qui traite de l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes (FAC).



« Nous appuyons pleinement les recommandations formulées dans ce document », déclare Thomas D. Irvine, CD, président national. « Malheureusement, les rapports d’inconduite sexuelle au sein des forces armées ne sont ni nouveaux ni rares et ces recommandations doivent être mises en œuvre dès maintenant. »

Les dernières recommandations du FEWO se penchent sur ce qui doit être fait pour fournir un lieu de travail sûr et inclusif dans les FAC afin que les contributions des femmes et des hommes soient valorisées de manière égale.

Les recommandations précises comprennent les mesures suivantes :

créer un Bureau de l’inspecteur général des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale entièrement indépendant ;

accélérer le changement de culture et le soutien de l’élimination de l’inconduite sexuelle au sein des FAC afin que tous les membres bénéficient d’un environnement de travail sûr et inclusif ;

accroître la représentation et le maintien en fonction des femmes ;

s’assurer que les plaintes et allégations sont déposées auprès d’un organisme externe et indépendant comprenant des enquêteurs de la GRC et un groupe de juges militaires à la retraite ; et

fournir de meilleures protections et un meilleur soutien à celles qui sont affectées par une inconduite, notamment en améliorant la formation des personnes qui s’occupent des survivantes, en éliminant la peur des représailles et en ajoutant les traumatismes sexuels à la liste des blessures opérationnelles



« Assez des rapports qui restent sur les tablettes, il est temps de passer à l’action », déclare la capitaine (à la retraite) Andrea Siew, présidente du Comité de défense et de sécurité de la Direction nationale. Elle résume le point de vue de la Légion en disant que « ces recommandations contribueront grandement à mettre fin aux comportements inacceptables et à assurer un environnement sûr et sans danger pour les femmes et les hommes qui servent dans les FAC ».

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus important organisme de soutien et de services communautaires pour vétérans au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont la portée nationale s’étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos 250 000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

Relations publiques/Demandes de renseignements des médias : PublicRelations@Legion.ca / 343-540-7604 / Nujma Bond



Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/RoyalCanadianLegion

YouTube.com/user/RCLDominionCommand

https://www.LinkedIn.com/company/RoyalCanadianLegion