Rock Entertainment和Kiswe联手实施亚太地区电子竞技赛事（APAC）本地化

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新泽西州新普罗维登斯, June 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球互动视频公司Kiswe与Rock Entertainment Holdings宣布一项合作，以方便和具有成本效益的方式将全球最大的电子竞技赛事本地化，在APAC地区进行广播。这项合作将使Rock Entertainment能够提供来自世界各地的电子竞技内容并使其适合于APAC，为使用母语的玩家和游戏迷创造完全沉浸式的定制游玩体验。



作为此项合作的一部分，Kiswe Studio将对最受欢迎的电子竞技“Rock Entertainment 2021年《无畏契约》（VALORANT）冠军巡回赛第1和第2阶段——香港/台湾挑战赛”进行本地化，然后在2021年3月和4月的线性频道“Blue Ant Extreme”上线。观众还可以留意“2021年《无畏契约》冠军巡回赛第3阶段决赛——香港/台湾挑战赛”于2021年7月的现场直播，以及其他即将推出的电子竞技比赛。

电子竞技行业预计在2023年达到15亿美元。然而，尽管是虚拟运动，但许多赛事目前仍在制作仅面向当地市场的解说、图形和视频，从而错过了扩大覆盖范围和通过更广泛的受众实现货币化的巨大机会。Kiswe Studio让活动组织者能够在任何地方以任何语言创造和扩展个性化内容。

这项合作将使电子竞技制作商和主持人能够远程工作，从而可消除现场制作带来的旅行和设备成本和风险，并为提供优质内容和竞争以及培养多元化受众创造新的机会。网络还能以具有成本效益的方式对游戏实施本地化，开拓创新内容的新市场，并开辟新的货币化渠道。游戏玩家可以期待用自己的母语观看和互动来自世界各地的定制顶级比赛游戏内容。

Rock Entertainment Holdings亚太地区首席执行官Beatrice Lee表示：“我们很高兴能与Kiswe合作，将《无畏契约》和其他现场和本地化电子竞技广播带给亚洲各地的观众。这一合作关系涉及以个性化和包容性的方式提供我们电子竞技迷们喜爱的内容。”

Kiswe首席执行官Mike Schabel表示：“出口全球化也意味着需要本地化，而简单的翻译是不够的。Kiswe Studio可以改编来自任何地方的电子竞技游戏，以使任何地区都能捕捉到最微妙的文化差异，提供最愉快的游体验。”

关于Kiswe

Kiswe是一家互动视频公司，致力于创建实时直播流，吸引世界各地的数字受众和独特社区。Kiswe屡获殊荣的技术还可以解锁多个途径，可通过内容创建和将消费者联系起来的移动平台让人们与现场活动保持互联。Kiswe总部位于美国新泽西州，在纽约、首尔、比利时和新加坡设有办事处。如需了解更多详情，请访问www.kiswe.com。

关于Rock Entertainment：

Rock Entertainment致力于以品牌和无品牌的方式在全球传播各种内容。节目包括自然历史、真人真事、娱乐、数字短片和学龄前儿童节目，通过电视、数字、OTT和现场直播等多种平台吸引世界各地的观众。Rock Entertainment的频道业务提供一揽子媒体品牌，如Love Nature 4K、ZooMoo Networks（国际）、Smithsonian Channel（亚洲、中东、非洲和土耳其）、Blue Ant Entertainment（亚洲）、Blue Ant Extreme（亚洲）和Makeful（亚洲），内容目录达到2000多个小时，其中包括市场上最大的4K自然历史。

关于Blue Ant Extreme：

Blue Ant Extreme是一个完全专注于极端内容的频道。受众可以期待到涵盖各种天才的、让您肾上腺素激增的独家内容，其中包括极限运动、现实、超自然、游戏和冒险。间谍惊悚系列剧包括《恶灵的攻击》和《我最糟糕的噩梦》；极端冒险内容有《间谍游戏》、《英国忍者勇士》和《摩托车上的中国北方》；以及来自著名数字品牌Arcade Cloud和Wisecrack的激动人心的游戏巨献。

Cassady Nordeen

Purpose Worldwide

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