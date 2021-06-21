Rock Entertainment 與 Kiswe 合作在亞太區舉行本地電子競技比賽

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

新澤西州新普羅維斯登, June 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球互動影片公司 Kiswe 與 Rock Entertainment Holdings 宣佈合作，以輕鬆和符合成本效益的方式將全球最大型的電子競技比賽本地化，並在亞太區播出。這項合作夥伴關係將讓 Rock Entertainment 能將世界各地的電子競技內容帶入亞太區，以其母語為玩家和粉絲營造完全沉浸式、度身訂造的遊戲體驗。



作為合作關係的一部分，Kiswe Studio 將當地備受歡迎的電子競技錦標賽《特戰英豪》大師巡迴賽第一和第二階段 － Rock Entertainment 香港／台灣挑戰者本地化，然後在 2021 年 3 月和 4 月串流至他們的線性頻道「Blue Ant Extreme」中。觀眾還可以觀看 2021 年《特戰英豪》大師巡迴賽第三階段決賽 － 香港／台灣挑戰者，在 2021 年 7 月欣賞直播，以及其他即將舉行的電子競技賽事。

電子競技行業預計在 2023 年將達到 15 億美元。然而，儘管許多比賽以虛擬方式進行，但目前正在製作的評論、圖像和影片只配合當地市場，失去擴展接觸範圍並從更廣泛的觀眾中獲利的龐大機會。Kiswe Studio 讓活動組織者能夠在任何地方使用任何語言來編制和擴展個人化內容。

這項合作夥伴關係將允許電子競技製作人和行政人員遙距工作，消除與現場製作相關的旅遊及設備成本和風險，並締造提供優質內容和比賽的新機會，吸引更廣泛的觀眾。各個網絡也將有能力以符合成本效益的方式將遊戲本地化，開拓新市場以取得創新內容，並打開新的獲利渠道。玩家可以期待以自己的母語觀賽，並與世界各地的頂級競爭遊戲內容互動。

Rock Entertainment Holdings 亞太區行政總裁 Beatrice Lee 說：「我們很高興與 Kiswe 合作，將《特戰英豪》和其他現場和本地化電子競技廣播帶給我們的亞洲觀眾。這項合作夥伴關係的目的旨在以個人化和共融方式向我們的電子競技愛好者提供喜愛的內容。」

Kiswe 行政總裁 Mike Schabel 表示：「全球化出口推動了本地化的需要，而簡單的翻譯並不足以應付。Kiswe Studio 可以從任何地方調整電子競技遊戲，以便針對任何地區捕捉最微妙的文化差異，從而提供最愉快的遊戲體驗。」

關於 Kiswe

Kiswe 是一家互動影片公司，致力建立實時直播串流，以吸引全球數碼觀眾和獨特社群。Kiswe 屢獲殊榮的技術也提供多種方式，透過內容創建和連接媒體公司與消費者的流動平台，讓人在現場活動中保持連繫。Kiswe 總部位於美國新澤西州，並在紐約、首爾、比利時和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.kiswe.com。

關於 Rock Entertainment：

Rock Entertainment 以顯示品牌和不顯示品牌的方式在全球分銷內容。產品包括自然歷史、事實、娛樂、短版數碼和學前兒童節目，透過多個平台吸引全球觀眾，包括電視、數碼、過頂服務和現場活動。Rock Entertainment 的頻道業務提供多個媒體品牌，如 Love Nature 4K、ZooMoo Networks（國際）、Smithsonian 頻道（亞洲、中東、非洲、土耳其）、Blue Ant Entertainment（亞洲）、Blue Ant Extreme（亞洲）和 Makeful（亞洲），收錄超過 2,000 小時的內容，包括市場上最大型的自然歷史發佈。

關於 Blue Ant Extreme：

Blue Ant Extreme 是全面致力極端內容的頻道。觀眾可以期待各種類型的獨家內容，包括極端運動、寫實、超自然、遊戲和冒險。驚慄系列包括《超自然倖存者》(Paranormal Survivor) 和《My Worst Nightmare》；像《間諜遊戲》(Spy Games)、《忍者戰士英國》(Ninja Warrior UK) 和《征服中國北部》(Conquering Northern China) 等極端冒險內容；以及來自 Arcade Cloud 和 Wisecrack 等著名數碼品牌的遊戲動作作品。

Cassady Nordeen

Purpose Worldwide

Cassady@purposenorthamerica.com

(718) 644-0273