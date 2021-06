EssilorLuxottica : EssilorLuxottica et Tory Burch renouvellent leur contrat de licence

English French Italian

EssilorLuxottica et Tory Burch renouvellent leur contrat de licence

Charenton-le-Pont, France, et New York, États-Unis (21 juin 2021 – 8h, heure de Paris) — EssilorLuxottica et Tory Burch annoncent aujourd'hui le renouvellement de leur contrat de licence exclusif pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Burch. Ce renouvellement pour une période de dix ans prendra fin le 31 décembre 2030, selon les conditions prévues au contrat.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Tory Burch, marque de luxe « lifestyle » qui complète parfaitement notre portefeuille. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à innover ensemble pour proposer des styles et des designs qui expriment, à travers les lunettes, l'essence de la marque », commente Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica.

« Nous avons trouvé en Luxottica un excellent partenaire, qui partage notre engagement pour promouvoir l’innovation dans cette catégorie majeure. Nous sommes particulièrement heureux de poursuivre ce partenariat et de mener nos créations vers des perspectives nouvelles », indique Pierre-Yves Roussel, Directeur Général de Tory Burch.

À propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et LensCrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. Pour plus d’information, consulter www.essilorluxottica.com.

À propos de Tory Burch

Fondée en 2004 à New York, Tory Burch est une marque de luxe américaine connue pour ses magnifiques pièces intemporelles et la richesse de son identité de marque qui évoque l'optimisme et la joie. Tory est une créatrice de mode qui s'inspire du style naturel de ses parents, des mondes du voyage, de l'art et de la décoration intérieure et plus généralement des femmes du monde entier. Les collections couvrent le prêt-à-porter, les sacs à main, les chaussures, les accessoires, les bijoux, la maison et la beauté. L’ « empowerment » des femmes est le principe directeur de la marque : il soutient la philosophie de son design et de sa culture, et guide l’action de la Fondation Tory Burch.

