ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.6.2021



MERKITSE KALENTERIIN – ROBIT OYJ:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 23.9.2021





Kasvuyhtiö, Robit Oyj:n pääomamarkkinapäivä 2021 analyytikoille, sijoittajille ja talousmedialle järjestetään 23.9.2021.

Tilaisuudessa Robit Oyj:n johto kertoo ajankohtaista tietoa yhtiön arvonluonnista sijoittajatahoille osana kestävää kehitystä. Yhtiön johto avaa myös viimeisimpiä näkymiä alan markkinatrendeistä. Osallistujilla on tapahtumassa lisäksi mahdollisuus esittää kysymyksiä erillisen Q&A-osion aikana.

Tilaisuudessa ovat mukana Robit Oyj:n toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen; talousjohtaja, Arto Halonen; hallituksen puheenjohtaja, Harri Sjöholm sekä muut yhtiön johdon avainhenkilöt.

Kutsu ja rekisteröintitiedot julkaistaan lehdistötiedotteena ja yhtiön kotisivuilla lähempänä tapahtumaa.

Tervetuloa osallistumaan ja seuraamaan Robit Oyj:n pääomamarkkinapäivää 2021!

