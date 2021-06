Admiral Markets AS avab tütarühingu Jordaanias

English Estonian

Admiral Markets AS laieneb ning avab tütarühingu Jordaanias. Tegemist on ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimisega, mille üheks eesmärgiks on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) regioonis. Uue tütarühingu avamiseks vajaliku investeeringu suurus on 3 280 000 JOD ehk veidi üle nelja miljoni euro.



Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov osales 2019. aasta septembris Eesti ametliku kõrgetasemelise äridelegatsiooni visiidil Jordaaniasse. Edukate kohtumiste ja kontaktide loomise järel kohalike riigi esindajatega alustas ettevõtte Jordaaniasse laienemise projekti, mis jõudis lõpule 06.06.2021, mil Admiral Markets AS-ile väljastati litsents tegevuse alustamiseks. Ettevõte avab Jordaania pealinnas Ammanis kohaliku esinduse 10 töötajaga. Tegemist on esimese Eesti ettevõttega, mis on riigis loonud oma kohaloleku ja samuti esimene Euroopa päritolu finantsettevõte, kes seal tegevust alustab.



Bogatenkovi sõnul on Jordaania eeskujuks hübriidkeskkond, kus kaubanduse ja majanduskasvuga seotud tugev ajaloolis- kultuuriline minevik seguneb jätkuva moderniseerimise püüdlusega ja sooviga olla vastavuses Euroopa standarditega. Samal ajal kindlustavad euroopalik majandus ja kultuuriline olemus riigi erisuse ülejäänud piirkonnast, hoides seda tänapäevaseks ettevõtluskeskuseks kujunemise juhtpositsioonil.



Üheks oluliseks argumendiks rajada tütarühing oli Jordaania poolne initsiatiiv ja huvi Eesti ettevõtte sisenemiseks kohalikule turule. Jordaania on tuntud oma stabiilse ja turvalise finantssüsteemi poolest. „Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika regioonis elab 600 miljonit inimest, mis meie jaoks tähendab väga suurt potentsiaali kasvatada oma kliendibaasi ning hõivata suuremat turuosa, pakkudes seal piirkonnas elavatele inimestele võimalust kasutada alternatiivseid finantstooteid, mida oleme viimastel aastatel Euroopas edukalt turule toonud,” ütles Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov ja lisas: „meie laienemisplaane toetab sealse IT-sektori kiire areng.”



Bogatenkovi sõnul on 20 aastat tegutsenud ettevõtte laiendamas oma teenuste- ja väärtuspakkumist nii klientidele kui investoritele. Märtsis 20. sünnipäeva tähistades teatas ettevõtte nime muutmisest Admiralsiks. Viimase kahe aastakümne jooksul on Admiral Markets muutnud kauplemise ja investeerimismaailma, võimaldades miljonitel inimestel hallata oma investeeringuid turvaliselt ning lihtsalt. 2001. aastal oli Admiral Markets Forexile ja CFD-le keskendunud. Täna seisab ettevõte innovaatilise, ühtse ja personaalse kogemuse eest finantsmaailmas. “Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks, laenamiseks ja raha haldamiseks. Soovime 10 aasta pärast võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele. Kohalolek Jordaanias on üks etapp pikaajalise visiooni ellu viimisel ja ettevõtte positsioneerimiseks uutel turgudel,” lisas Bogatenkov.



Kuigi ametlik riigikeel on Jordaanias araabia keel, kõneldakse ajaloolistel põhjustel samuti inglise keelt. „Jordaanias saame kasutada oma tugevat Euroopas tegutsemise kogemust ning rajada uue ärikeskuse. Kuigi Jordaania naaberriigid ei ole tuntud poliitilise stabiilsuse poolest, on Jordaania suutnud konflikte tänapäeval vältida. Meie jaoks on asjakohane selle riigi võrdlus Šveitsiga,“ ütles Bogatenkov.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admirals Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 20 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.



Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764