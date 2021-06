DEEP complète avec succès l’ingénierie de base et l’ingénierie de faisabilité pour une Centrale géothermique de 32 MW

English French

SASKATOON, Saskatchewan, 21 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEEP Earth Energy Production Corp. (la « Société » ou « DEEP ») a complété avec succès l’étude d’ingénierie de base (FEED) ainsi que l’étude de faisabilité correspondante et un rapport sur sa première installation géothermique dans le sud-est de la Saskatchewan. Une première canadienne, la production nominale de l’installation devrait être de 32 MW et produira jusqu’à 33,4 mégawatts (MW) de puissance nette pendant l’hiver et une puissance nette minimale de 20 MW pendant l’été, en raison de la variabilité saisonnière de la production de la centrale binaire refroidie à l’air (les températures plus basses de l’air ambiant entraînent une production d’énergie géothermique plus élevée). Les futures phases de construction ont la capacité d’augmenter les puissances pour atteindre 160 MW pendant les mois d’hiver. Les services d’ingénierie ont été fournis par Enerpro Engineering Inc. GeothermEx (une société Schlumberger) est en train de terminer une évaluation complète des études d’ingénierie de base et de faisabilité.



Les coûts en capital totaux de la première installation se situent dans la fourchette cible et sont estimés à environ 8 millions de dollars canadiens par MW. Le rapport décrit les coûts en capital et le calendrier du projet, en indiquant la date de démarrage du 1er janvier 2024. On s’attend à ce que les coûts soient encore plus bas en fonction des perfectionnements opérationnels et des économies d’échelle lors du forage, de la fabrication et de la construction. Comparativement à l’énergie éolienne ou solaire, les coûts en capital de l’énergie géothermique sont plus élevés, mais la charge de base en électricité non intermittente (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) caractéristique de la géothermie crée des revenus attrayants, ce qui compense les coûts initiaux plus élevés.

À l’heure actuelle, 74 % de l’énergie de la Saskatchewan provient des méthodes traditionnelles de production à base de carbone (centrales au charbon et au gaz). En appuyant les engagements de la Saskatchewan et du Canada d’alimenter notre avenir en électricité propre, cette installation éliminera environ 155 000 tCO21 de l’atmosphère chaque année, ce qui équivaut à retirer 34 000 voitures de la circulation chaque année. Pour chaque MW d’énergie géothermique propre produite, environ 1 200 maisons peuvent être retirées du circuit d’alimentation par des sources de production d’électricité non renouvelables.

Les projets géothermiques ne sont pas exposés à la hausse des coûts des carburants non renouvelables et à la tarification du carbone. En utilisant un taux de taxe sur le carbone de 65 $CAN/tCO2 pour 2023 et au-delà pour le projet géothermique DEEP, les contribuables de la Saskatchewan paieront 10 millions de dollars canadiens de moins en taxe sur le carbone par année (155 000 tCO2/an x 65 $CAN/tCO2). C’est une grande victoire pour la Saskatchewan.

L’installation géothermique DEEP produira de l’énergie à partir d’eau chaude (120-125°C) produite à partir de puits horizontaux « pieds nus » à trou ouvert forés dans la Formation Deadwood (l’unité sédimentaire la plus profonde du Bassin Williston). La technologie ORC convertit la chaleur de ces liquides en passant le liquide géothermique à travers un échangeur de chaleur pour transférer sa chaleur dans le liquide organique de travail, qui se vaporise et se dilate à travers une turbine, produisant de l’énergie. Le liquide de travail est condensé et réutilisé continuellement en boucle fermée. Après avoir traversé l’échangeur de chaleur, les liquides géothermiques sont réinjectés dans le réservoir dans des lieux suffisamment éloignés des puits de production afin de récupérer davantage de chaleur du réservoir au fil du temps.

Le champ de puits sera complet avec 10 puits de production horizontaux et 8 puits d’injection horizontaux forés à une profondeur verticale d’environ 3 500 mètres. Chaque puits aura une longueur horizontale (latérale) de 3 000 à 4 000 m, ce qui donnera une longueur totale de forage d’environ 7 000 m. Les paires de puits seront séparées par 750 m. Chaque puits de production sera installé avec une pompe submersible électrique (PSE) en fond de trou. Cet arrangement est conçu pour atteindre le débit cible spécifié, minimiser les coûts en capital, maintenir la pression du réservoir et permettre les récupérations de chaleur.

Cet arrangement de terrain géothermique « en cage thoracique » unique à l’échelle mondiale a été adapté des pratiques conventionnelles de conception et d’installation des champs pétrolifères et est perfectionné par une expertise locale de classe mondiale dans le domaine des champs pétrolifères. Cela contribue au redéploiement de la main-d’œuvre hautement qualifiée dans un nouveau secteur de l’énergie propre pour le Canada. Environ 250 000 heures-personnes de travail seront nécessaires, rien que pour le forage et les finitions, et 130 000 heures-personnes supplémentaires seront ajoutées pendant la construction du projet. Essentiellement, des milliers de nouveaux emplois seront créés par ce projet dans le sud-est de la Saskatchewan et à travers les prairies canadiennes. La conception du projet géothermique de DEEP pourrait s’avérer transformatrice dans les bassins sédimentaires profonds du monde entier, fournissant un exemple convaincant de la façon dont la technologie pétrolière et gazière et dont les gens peuvent soutenir le développement d’une énergie de base propre.

« Nous prenons le « meilleur des deux industries » en fusionnant une expertise hautement qualifiée en pétrole et en gaz avec une expertise spécialisée en matière de réservoir géothermique et de production d’électricité », a déclaré Kirsten Marcia, présidente et directrice générale de DEEP.

Afin de réduire davantage les émissions de GES, DEEP utilisera le gaz de torche et d’évacuation restant lié à l’infrastructure pétrolière et gazière locale pour fournir l’énergie nécessaire à l’installation utilisant la technologie ORC, principalement de l’énergie de pompage. Dans les puits de pétrole avoisinants, le gaz de torche est brûlé comme déchet parce que le coût de sa récupération n’est pas économiquement viable. Ces gaz résiduels produisent des émissions de GES dans l’atmosphère. L’utilisation de ce gaz de torche autrement gaspillé pour alimenter les besoins de pompage, et l’utilisation de la technologie moderne de captage et de séquestration du carbone peuvent alimenter les pompes de DEEP et récupérer 60 000 tonnes supplémentaires de CO2 par an qui seraient autrement brulées et gaspillées. Cela permettra également aux producteurs de pétrole de la région qui fournissent le gaz de torche et d’évacuation d’obtenir un réel allégement de la hausse des taxes sur le carbone, ce qui rendra leurs activités plus durables sur les plans environnemental et économique.

DEEP a signé un protocole d’entente avec une entreprise intermédiaire de la région afin d’assurer un approvisionnement à long terme en gaz de torche et d’évacuation afin d’alimenter les besoins en énergie parasitaire de l’installation. DEEP envisage également des possibilités de séquestration du CO2 pour d’autres producteurs et émetteurs de CO2 dans la région en utilisant ses puits d’essai déjà forés et en transférant les crédits de carbone à ces producteurs pour aider à réduire le méthane et le CO2 provenant des opérations pétrolières. Cela permettra de réduire davantage les émissions de CO2 en Saskatchewan et d’assurer la stabilité des producteurs générateurs de redevances.

En plus de la production d’électricité, de nombreuses possibilités stratégiques de chauffage géothermique à usage direct sont actuellement à l’étude. Les grands développements de serres peuvent aider la recherche sur diverses cultures de grande valeur afin d’accroître la rentabilité des fermes et aussi d’approvisionner le marché en produits cultivés localement. Alors que le Canada cherche à fermer des fermes salmonicoles hauturières à filet ouvert en Colombie-Britannique, il existe de nouvelles possibilités pour les exploitations et les infrastructures aquacoles en Saskatchewan en utilisant le chauffage géothermique. Il y a aussi la possibilité de création d’un centre spécialisé de fabrication, d’entreposage et de distribution. Tous ces éléments offriraient d’importantes possibilités d’emploi local à long terme et répondraient aux préoccupations nationales en matière de sécurité alimentaire ou de sécurité de la chaîne d’approvisionnement. La chaleur serait vendue à ces utilisateurs finaux sans taxe sur le carbone et sans risque de fluctuation des prix des matières premières.

La vision de DEEP de construire une installation de 100 à 160 MW d’énergie géothermique et d’infrastructure de chauffage direct constituera une nouvelle industrie verte d’un milliard de dollars canadiens pour le sud-est de la Saskatchewan. Il est important que nous remerciions sincèrement Ressources naturelles Canada et la province de la Saskatchewan qui ont été d’importants partisans et contributeurs financiers à ce projet qui créera des emplois et réduira les émissions de GES.

Dans un esprit de réconciliation et de changement transformateur, DEEP est fier de soutenir le conseiller spécial de DEEP, George Lafond et sa famille qui rendent hommage à la chef Alphonsine Lafond avec un fonds investissant dans les jeunes femmes autochtones – le Fonds Alphonsine Lafond pour l’innovation. En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons des dirigeants comme Alphonsine – une femme autochtone de la Saskatchewan qui a maîtrisé les obstacles qu’elle a rencontrés et qui croyaient en un monde égalitaire. Pour plus d’informations, veuillez consulter :

