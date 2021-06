Clever Leaves realiza el primer envío comercial de flor de cannabis medicinal a Australia, a través de un acuerdo con la compañía “IDT Australia Limited”

English Portuguese Spanish

NUEVA YORK y BOGOTÁ, June 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) ("Clever Leaves" o la "Compañía"), un operador multinacional líder y productor autorizado de cannabinoides de grado farmacéutico, ha anunciado hoy la celebración de un acuerdo comercial con la empresa de fabricación de productos farmacéuticos, IDT Australia Limited (ASX: IDT, "IDT"). El acuerdo establece que desde las instalaciones de Clever Leaves en Portugal, la compañía suministrará a IDT dos variedades de flor a granel, certificada GACP*. Como parte del acuerdo comercial, Clever Leaves ha realizado su primer envío comercial de flor seca con alto contenido de THC a Australia. En línea con su estrategia internacional, Clever Leaves pretende ampliar su canal de distribución con IDT y expandir su portafolio de productos para atender y satisfacer la demanda del mercado australiano.

Este acuerdo con IDT, compañía que produce y fabrica productos farmacéuticos en Australia, incluido el cannabis medicinal, permitirá a Clever Leaves ayudar a solventar la actual escasez de flores de cannabis medicinal que enfrenta Australia y que ha afectado no solo a los distribuidores sino a muchos pacientes que no han podido acceder a sus medicamentos a base de cannabis que les han sido recetados.

"El acuerdo de suministro de Clever Leaves con IDT es un gran paso para distribuir en Australia productos de alta calidad a quienes los necesitan. Estamos muy emocionados de poder ser parte de la solución", dijo Kyle Detwiler, CEO de Clever Leaves. "Con las instalaciones de Clever Leaves en Portugal operando comercialmente, estamos en condiciones de satisfacer las necesidades de flor seca de cannabis medicinal del mercado australiano, así como la creciente demanda por parte de los pacientes”.

"Australia tiene actualmente acceso limitado a productos de flores de cannabis medicinal de calidad y asequibles para los pacientes que lo necesitan. Clever Leaves es un proveedor fiable y reconocido que cumple con los estrictos requisitos de IDT en materia de GMP. Consideramos que esta alianza es una solución estratégica que crea una gran oportunidad para ambas empresas", aseguró el Dr. David Sparling, director general de IDT.

La flor se envasará en las instalaciones de IDT, certificadas cGMP y plenamente acreditadas para procesar y extraer cannabis medicinal en volumen de escala, así como para realizar la conversión final en forma de dosificación.

*Buenas prácticas de agricultura y recolección

Acerca de Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves es una empresa multinacional de cannabis que hace énfasis en el cultivo ecológico a gran escala y en el procesamiento de grado farmacéutico, como piedras angulares de su negocio global de cannabis. Con operaciones e inversiones en los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania y Portugal, Clever Leaves ha creado una red de distribución eficaz y una presencia global, con una base construida sobre la eficiencia del capital y el rápido crecimiento. Clever Leaves tiene como objetivo ser una de las principales empresas de cannabis en el mundo, reconocida por sus principios, personas y desempeño, al tiempo que fomenta una comunidad global más saludable. Clever Leaves ha recibido múltiples certificaciones internacionales que le han permitido incrementar su capacidad de exportación y ventas de sus operaciones en Colombia, incluyendo la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU GMP), Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia - INVIMA, y Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP). Clever Leaves recibió una licencia en Portugal de Infarmed, la autoridad sanitaria portuguesa, que permite a Clever Leaves cultivar, importar y exportar flores secas con fines medicinales y de investigación. Adicionalmente, la operación de Portugal recibió recientemente la certificación de conformidad con el GACP y el IMC-GAP. Para obtener más información, visite https://cleverleaves.com/en/home/.

Acerca de IDT Australia Limited

IDT Australia Limited (ASX: IDT) con sede en Victoria-Australia, es una empresa australiana dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos. La empresa tiene una amplia experiencia en el desarrollo y la producción de productos farmacéuticos de alta potencia y contención para clientes locales e internacionales. Las instalaciones de IDT cumplen con cGMP y son auditadas regularmente por la FDA estadounidense y la TGA australiana. Con un equipo de especialistas experimentado en instalaciones de primera clase, IDT ofrece un servicio completo a gran escala, para el desarrollo de nuevos fármacos, fabricación de fármacos activos comerciales, así como una variedad de formas de dosis de fármacos acabados orales e inyectables.

Declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de protección de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pronosticar", "futuro", "pretender", "poder", "perspectiva", "planear", "predecir", "potencial", "proyectado", "buscar", "parecer", "debería", "haría" y expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, sin limitación, las expectativas con respecto a los futuros resultados operativos y financieros y el crecimiento, incluyendo si Clever Leaves será rentable o cuándo lo será; la capacidad de Clever Leaves para ejecutar sus planes de negocio y estrategia y para recibir las aprobaciones regulatorias; los posibles litigios; las condiciones económicas mundiales; los acontecimientos geopolíticos, las catástrofes naturales, los casos fortuitos y las pandemias, incluyendo, pero sin limitarse a, las interrupciones económicas y operativas y otros efectos del COVID-19; los requisitos reglamentarios y sus cambios; el acceso a la financiación adicional. La anterior lista de factores no es exclusiva. La información adicional relativa a algunos de estos y otros factores de riesgo se encuentra en los archivos más recientes de Clever Leaves en la SEC. Todas las declaraciones posteriores, escritas y orales, relativas a Clever Leaves y atribuibles a Clever Leaves o a cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia anteriores. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en ninguna de las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Clever Leaves rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a las mismas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa cualquier declaración.

