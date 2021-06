Udløb af Energi Danmark A/S erhvervsobligation

Energi Danmarks udstedte erhvervsobligation, DK0030400973, har udløb i morgen den 22. juni 2021 og vil blive indfriet.

Energi Danmark har, for nuværende, valgt ikke at udstede en ny erhvervsobligation, og vil dermed gerne benytte lejligheden til at takke alle vores obligationsejere gennem de seneste år for deres støtte og samarbejde.

At Energi Danmark ikke længere er listet på Nasdaq First North betyder også, at Koncernens næste regnskabsmeddelelse bliver Annual Report 2021 som offentliggøres i 1. kvartal 2022.

Best regards,

Energi Danmark A/S

Jørgen Holm Westergaard

CEO