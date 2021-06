T4340S

STMicroelectronics contribue à l’essor de la recharge sans fil avec une solution sécurisée pour les chargeurs certifiés Qi destinés aux applications grand public et automobiles

En authentifiant les chargeurs certifiés Qi, l’expertise de ST dans le domaine de la sécurité protège le marché des chargeurs sans fil ainsi que les équipements des utilisateurs.

Les éléments de sécurité STSAFE sont installés avec le certificat des chargeurs Qi et les clés sécurisées dans les usines sécurisées de ST.

Les clients disposent d’éléments sécurisés « prêt à l’emploi » grâce à une puce certifiée conforme aux Critères Communs EAL5+.





Genève (Suisse), le 21 juin 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, protège les chargeurs sans fil des petits appareils et smartphones grâce à une solution pratique capable d’authentifier les chargeurs officiellement certifiés conformes à la spécification Qi.

La technologie de charge sans fil , disponible sur un nombre croissant de smartphones et produits électroniques nomades (wearables), ouvre des possibilités d’innovation à valeur ajoutée pour les utilisateurs. C’est par exemple le cas des meubles équipés d’une station de charge intégrée, des voitures où le support de charge est positionné de sorte à maintenir le smartphone hors de portée du conducteur, ou de la mise à disposition de solutions de recharge dans les lieux publics tels que les cafés ou les restaurants. Ces chargeurs doivent être correctement conçus pour protéger les produits des consommateurs, notamment en mode de charge rapide et forte puissance. Le logo Qi est décerné après avoir testé et certifié l’appareil conforme aux spécifications Qi définies par le consortium WPC (Wireless Power Consortium).

« ST contribue au développement des solutions de recharge sans fil en fournissant un moyen sécurisé d’authentifier les chargeurs officiellement certifiés Qi avant de porter la puissance de charge au-delà de cinq watts », a déclaré Laurent Degauque, Directeur du marketing, Division Microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics. « Nos solutions conformes à la version 1.3 de la spécification WPC-Qi sont architecturées autour d’éléments de sécurité ST certifiés selon les Critères Communs EAL5+ et AEC-Q100 pour l’environnement automobile. »

Les éléments sécurisés STSAFE sont installés avec les certificats Qi officiels et assurent un niveau d’authentification qui s’appuie sur une méthode de chiffrement de pointe. Ces solutions identifient le chargeur sans ambiguïté et attestent de l’authenticité des produits certifiés Qi.

En tant que prestataire de services agréé (Manufacturer Certification Authority Service Provider), ST est habilité à générer et signer le certificat officiel des chargeurs Qi contenant à la fois l’identifiant (Qi-ID) et la référence du fabricant. Les éléments de sécurité STSAFE-A110 et STSAFE-V110 pour applications automobiles sont installés dans une usine ST sécurisée, créant ainsi une solution prête à l’emploi qui évite aux fabricants de charger eux-mêmes les données sensibles de manière sécurisée.

L’élément de sécurité STSAFE est utilisé en toute confiance aux quatre coins du monde dans des millions de consommables, d’appareils connectés et de périphériques automobiles sécurisés pour authentifier les appareils et ainsi protéger les produits de marque et les actifs connectés.

L’élément de sécurité STSAFE-A110 destiné aux produits électroniques grand public est disponible en boîtier SO8N (4 x 5 mm) ou UFDFPN8 (2 x 3 mm). Pour le marché automobile, l’élément de sécurité STSAFE-V110 est disponible en boîtier TSSOP20.

Complément d’informations techniques

La famille de circuits intégrés STSAFE fournit des fonctions et des services communs qui assurent une sécurité de bout en bout optimisée pour les consommables, les appareils connectés et les périphériques automobiles. Elle s’appuie sur une technologie de sécurité de pointe validée par des autorités de sécurité indépendantes et est certifiée selon les Critères communs EAL Niveau 5+ AVA_VAN 5.

Les éléments de sécurité STSAFE-A110 et STSAFE-V110 se composent d’un système d’exploitation sécurisé exécuté sur un microcontrôleur également sécurisé. L’authentification repose sur la méthode de chiffrement asymétrique ECDSA et des certificats X509 contenant un numéro de série unique.

Dans le cas de l’authentification Qi, ces éléments sont préchargés avec la clé de chiffrement appropriée et le certificat Qi officiel correspondant au chargeur Qi du client.

L’élément de sécurité STSAFE-V110 est certifié conforme à la norme automobile AEC-Q100 Grade 2.

Les utilisateurs de l’élément de sécurité STSAFE-A110 peuvent également bénéficier d’un écosystème de support complet pour développer leurs produits et faciliter l’intégration au système hôte de l’application (dont la famille de microcontrôleurs STM32* de ST) et à des dispositifs tels que le contrôleur numérique STWBC2 de ST pour les émetteurs de chargeurs de batterie sans fil.

Afin d’accélérer le développement, la carte d’extension X-NUCLEO-SAFEA1A pour cartes Nucleo STM32 comporte un circuit STSAFE-A110 prêt à être utilisé avec le pack logiciel X-CUBE-SAFEA1 et le module d’extension X-CUBE-SBSFU (démarrage sécurisé et mise à jour du logiciel).

* STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l’UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

