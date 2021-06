English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV: Praktische modaliteiten voor deelname aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2020 te houden op 29 juni 2021

21 juni 2021 om 17u30 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) wenst te bevestigen dat, zoals uiteengezet in haar persbericht van 14 juni 2021, aandeelhouders de mogelijkheid wordt geboden om fysiek deel te nemen aan de 2020 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden volgende week, op 29 juni 2021 om 11u00 CEST, op voorwaarde van strikte naleving van de toepasselijke Covid-19 hygiënemaatregelen (waaronder geen symptomen vertonen, een mondmasker dragen, een afstand van 1,5 meter van elkaar houden en ontsmetten van handen, zowel als andere gepaste maatregelen), te Brussels Expo, Room 1122, Belgiëplein 1, 1020 Brussel. Deze mogelijkheid geldt naast de mogelijkheid geboden aan aandeelhouders om het Lumi AGM platform te gebruiken om digitaal vanop afstand deel te nemen aan de vergadering en tijdens de vergadering te stemmen over de agendapunten zoals uiteengezet in de (herziene) uitnodiging voor de algemene vergadering die gepubliceerd is op de website van de Vennootschap, in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard. Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering dienen, wanneer zij de Vennootschap kennis geven van hun intentie om deel te nemen aan de vergadering overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de (herziene) uitnodiging en hieronder, aan te duiden of zij digitaal dan wel fysiek zullen deelnemen.

Zoals uiteengezet in de (herziene) uitnodiging tot de algemene vergadering, om aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen deelnemen, moet een houder van aandelen uitgegeven door de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan twee voorwaarden voldoen: (a) geregistreerd zijn als houder van aandelen op de registratiedatum en (b) hiervan kennis geven aan de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet.

(a) Registratie: Ten eerste, het recht voor een houder van aandelen om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken aandelen, op de registratiedatum vermeld in de (herziene) uitnodiging, zijnde 15 juni 2021 om middernacht, door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken aandelen (voor aandelen op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of de relevante vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen (voor gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm).

(b) Kennisgeving: Ten tweede, om tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap, de Vennootschap kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De houders van aandelen die zulke kennisgeving wensen te doen, kunnen gebruik maken van het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.be). De kennisgeving moet de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per email aan registrations@nyrstar.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 23 juni 2021. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm dient de kennisgeving een attest te bevatten dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum. Het attest kan door de houder van de gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm worden verkregen bij een erkende rekeninghouder of de relevante vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen.

Bovendien:

Aandeelhouders die fysiek wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, moeten dergelijke intentie melden aan de Vennootschap samen met de indiening van het bovenvermelde kennisgevingsformulier en zodoende vóór of ten laatste op 23 juni 2021.

Aandeelhouders die digitaal wensen deel te nemen aan de vergadering, moeten dergelijke intentie melden aan de Vennootschap samen met de indiening van bovenvermelde kennisgeving en zodoende vóór of ten laatste op 23 juni 2021, en dienen tevens een e-mailadres te communiceren waarop hij/zij de toelichting en instructies tot deelname aan de algemene vergadering wenst te ontvangen en die hem/haar zal toelaten om digitaal deel te nemen aan de algemene vergadering.

De Vennootschap herhaalt dat, in het licht van de huidige overheidsmaatregelen en regels met betrekking tot reizen in België, het Verenigd Koninkrijk en Jersey, de bestuurders niet fysiek zullen kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, maar digitaal zullen deelnemen. Naast eventuele aandeelhouders (en/of hun volmachthouders en juridische adviseurs) die de aanmeldingsformaliteiten geldig hebben nageleefd en ervoor gekozen hebben om fysiek deel te nemen, is het de huidige intentie, op voorwaarde dat er geen verdere wijzigingen zijn aan de verschillende toepasselijke overheidsmaatregelen en regels ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende dagen, dat enkel de heer Anthony Simms, Head of External Affairs & Legal en interim secretaris van de Vennootschap, juridische adviseurs van de Vennootschap en andere personen die bijstand verlenen bij de praktische organisatie van de algemene vergadering, fysiek zullen deelnemen aan de vergadering.

Alle aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen, mogen vragen stellen, zowel voor als tijdens de vergadering. Tijdens de vergadering zullen aandeelhouders die fysiek aanwezig zijn, mondeling vragen kunnen stellen, en aandeelhouders die digitaal aanwezig zijn, zullen vragen kunnen stellen via een chatbox op dezelfde manier als tijdens de vergadering die vorig jaar op 30 juni 2020 werd gehouden. De bestuurders zullen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, mondeling antwoorden op alle vragen via het Lumi AGM platform.

Ondanks de mogelijkheid voor aandeelhouders om fysiek deel te nemen overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen, in het licht van de huidige stand van de Covid-19 pandemie, raadt de Vennootschap aandeelhouders sterk aan digitaal deel te nemen aan de vergadering.

Afhankelijk van de evolutie van de huidige overheidsmaatregelen en regels ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende dagen, kan de Vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering op de website van de Vennootschap.

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage