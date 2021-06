AdUX : Mickaël Ferreira est nommé directeur général de AdUX

French English

Communiqué de presse

Mickaël Ferreira est nommé Directeur général de AdUX

Paris, 21 juin 2021,19:00

Monsieur Mickaël Ferreira a été nommé par le Conseil d’administration le 17 juin 2021 directeur général de la société AdUX à compter du 1er août 2021. Il prendra la succession de la direction générale actuellement exercée par M. Salih Hikmet Cosgun qui a assuré la mise en place des synergies avec le groupe Azerion et va évoluer vers d'autres responsabilités au sein de ce groupe.

Le conseil d’Administration de AdUX a choisi Mickael Ferreira comme nouveau directeur général compte tenu de son expertise et de sa connaissance des différentes activités et marchés d’AdUX depuis plus de dix ans.

M. Mickael Ferreira a commencé sa carrière en agence chez Aegis Media avant de rejoindre Advertising.com, filiale du groupe AOL. En 2010, il rejoint le groupe AdUX pour lancer l’offre performance du groupe qu’il accompagnera ensuite dans sa transition technologique en lançant l’une des plus importantes place de marché publicitaire d’Europe dès 2011.

En 2014, il co-fonde Quantum Advertising, une des premières sociétés de Native Advertising Programmatique. Depuis, il a assisté les groupes Azerion et AdUX sur différents projets et mises en place de synergies commerciales

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2020.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

