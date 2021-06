English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.6.2021 KLO 21.00

Huhtamäki lanseeraa muovittoman kananmunapakkauksen, Smilepackin, Yhdysvaltojen ja Brasilian markkinoille

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki lanseeraa Smilepackin, 100-prosenttisesti muovittoman, kuidusta valmistetun kananmunapakkauksen Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Smilepack on Huhtamäen ensimmäinen erityisesti Yhdysvaltojen markkinoille suunniteltu kananmunapakkaus. Se on ympäristöystävällinen ja toimiva vaihtoehto solumuovista tai muovista valmistetuille kananmunapakkauksille. Yhdysvalloissa kananmunien pakkaamisen markkinoiden arvon odotetaan vuoteen 2025 mennessä nousevan 405 miljoonaan dollariin, vuotuisen kasvuvauhdin ollessa 4,38 %*.

Smilepack-kananmunapakkaukset valmistetaan kierrätyspaperista peräisin olevasta kuidusta, jota voidaan uudelleenkäyttää jopa seitsemän kertaa. Smilepack-pakkaukset voidaan kierrättää sekä kompostoida joko kotikompostissa tai teollisesti. Merkittävä yhdysvaltalainen vapaan kanan munien tuottaja ja jakelija, jonka tuotteita myydään vähittäiskaupoissa eri puolilla maata, on jo ottanut Smilepackin käyttöön. Siirtymällä kuitupakkauksiin yhtiön arvioidaan säästävän noin 4,6 miljoonaa muovista munapakkausta eli noin 200 tonnia muovia vuodessa.

Smilepack-kananmunapakkaukset on muotoiltu sopimaan täydellisesti yleisesti käytettyihin kuljetuslaatikoihin ja vähittäiskaupan hyllyihin Yhdysvalloissa. Lisäksi pakkausten etiketissä on jopa 10 % aikaisempaa enemmän tilaa tuotetiedoille.

"Olemme ylpeitä voidessamme tarjota tämän vastuullisen ja toimitusketjulle optimoidun ratkaisun asiakkaille Yhdysvalloissa ja Brasiliassa", kertoo Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kategoriajohtaja Gala Mansurova Huhtamäeltä. "Olemme sitoutuneet suunnittelemaan kiertotalouden tarpeisiin ja varmistamaan, että tuotteemme ovat kierrätettäviä, kompostoituvia tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä kehitämme asiakkaillemme pakkausratkaisuja, joissa innovaatio ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Smilepack on ympäristöystävällinen vaihtoehto muovipakkauksille. Olemme myös optimoineet pakkaukset helppoa käsittelyä ja tuotteiden hyllynäkyvyyttä ajatellen.”

Smilepack on suunniteltu optimoimaan munien pakkaamista, lastaamista ja kuljettamista, ja se on nyt saatavana useissa eri väreissä. Lisätietoja englanniksi osoitteesta www.huhtamaki.com/en/foodservice/smilepack-egg-cartons.





*Lähde: Global Egg Packaging Market - Outlook and Forecast, Arizton





Lisätietoja:

Media: Reeta Eskola, viestintäpäällikkö, puh. 040 779 9574

Tuotetiedustelut: Samantha Blaesing, tuotepäällikkö, puh. +1 (913) 205 8893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 100 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liite