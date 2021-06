EssilorLuxottica : EssilorLuxottica salue l’issue favorable de la procédure d’arbitrage qui confirme les violations significatives de GrandVision

English French Italian

EssilorLuxottica salue l’issue favorable de la procédure d’arbitrage

qui confirme les violations significatives de GrandVision

Charenton-le-Pont, France (21 juin 2021 – 22h00) – EssilorLuxottica se félicite de la sentence favorable rendue aujourd’hui par le tribunal arbitral dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision. Le tribunal a jugé qu’EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l’acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de GrandVision à ses obligations envers EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica étudie actuellement ses options dans le cadre de cette transaction et communiquera en temps voulu la suite à y donner.

« Même si nous déplorons que la faute de GrandVision ait conduit à la situation actuelle, nous sommes satisfaits que le tribunal ait entendu notre position au sujet des engagements des parties et sur l’importance d’honorer ces engagements. » a déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d’EssilorLuxottica.

