VGI Partners Limited 選擇 Hazeltree 來實現財務基礎設施現代化

紐約、倫敦和香港, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為投資管理者提供綜合資金管理和投資組合融資解決方案的領先供應商 Hazeltree 今天宣佈，總部位於澳洲的對沖基金經理 VGI Partners Limited (「VGI」) 選擇 Hazeltree 的現金與財務管理解決方案。Hazeltree 透過降低營運成本、優化流動性以提高利潤率、降低營運風險以及擴大規模來支援其持續增長，進一步增強 VGI 的財務流程。



Hazeltree 為全球投資管理者提供全面的財務和投資組合融資並以雲端為本的解決方案。增強 VGI 的現金和財務功能需要 Hazeltree 提供的領域專業知識、經驗及技術。

VGI 選擇 Hazeltree 以實現對一眾銀行、經紀商及其他交易對手的現金餘額的集中匯總和監控；並透過一個全面整合的電匯解決方案執行現金流動和支付，包括多層授權、強健的內部控制及詳盡的審計記錄。此外，憑藉 Hazeltree，VGI 的授權用戶可以在必要時透過其流動裝置查看和批准電匯。

VGI 財務總監 Ian Cameron 表示：「VGI 不斷努力進一步加強其控制，以及提高圍繞現金流動的效率。憑藉 Hazeltree 的綜合解決方案，隨著我們的不斷發展，我們能夠支援我們全面的業務需求。」 VGI 營運總裁 Adam Philippe 表示：「在廣泛搜尋可用的供應商解決方案後，Hazeltree 成為幫助 VGI 簡化財務與現金管理，以進一步降低營運風險和加強控制的不二之選。」

Hazeltree 總裁兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「我們很高興將 VGI 加入我們在亞太區不斷增長的客戶名單中。我們期待為持續擴展業務的 VGI 提供全力的財務需求支援。」

關於 VGI Partners Limited

VGI Partners Limited (ASX:VGI) 是一家具有高度信念的全球股票管理公司，在悉尼、紐約和東京均設有辦事處。VGI Partners 為高淨值個人、家族辦公室、VGI Partners Global Investments Limited (ASX:VG1) 和 VGI Partners Asian Investments Limited (ASX:VG8) 管理資本。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金管理人、金融機構以及退休基金提供強大、主動的績效提升與風險緩和功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及融資風險，並簡化營運。Hazeltree 的綜合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

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