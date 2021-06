English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 22.6.2021 klo 8.15 (CEST)

Savosolar vahvistaa läsnäoloaan Ranskassa ja perustaa Branch Officen Pariisiin

Savosolar Oyj on perustanut Branch Officen Pariisiin vahvistaakseen läsnäoloaan tällä hetkellä Euroopan aktiivisimmalla suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinalla Ranskassa, missä yhtiöllä on jo nyt johtava markkina-asema.

Ranskan Branch Officen roolina on olla paikallinen kontaktipinta, lisätä Savosolarin läsnäoloa ja näkyvyyttä Ranskassa sekä tukea yhteistyötä niin asiakkaiden kuin toimittajien kanssa.

Emoyhtiö Savosolar Oyj tekee kaupalliset projektisopimukset ja toteuttaa toimitukset sekä kantaa projekteista vastuun, kuten tähänkin asti.

Rekisteröityminen Ranskaan helpottaa ja nopeuttaa myös hallinnollisten asioiden hoitamista projekteihin liittyen. Henkilökuntaa ei siirry emoyhtiöstä Ranskan Branch Officelle.

Ranskassa panostetaan mittavasti puhtaan lämpöenergian käyttöönottoon korvaamaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa, ympäristölle ja ihmisille haitallista lämmöntuotantoa. Savosolar on toimittanut, ja toimittaa parhaillaan, Ranskaan tehokkaita järjestelmiään sekä kaukolämpöön että teollisuuden prosessien lämmitysratkaisuihin.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Savosolar lyhyesti