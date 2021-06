Communiqué de presse Capgemini // 5G dans l'industrie : pour 60% des premiers utilisateurs, la 5G a déjà permis une meilleure efficacité opérationnelle

English French

Bonjour,

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse diffusé ce jour.

Bien cordialement,

Florence Lièvre

Global PR Manager | Group Marketing & Communications

Capgemini Group | Paris

Tel.: +33 1 47 54 50 71

Email : florence.lievre@capgemini.com

_____________________

5G dans l'industrie : pour 60% des premiers utilisateurs, la 5G a déjà permis une meilleure efficacité opérationnelle

Les caractéristiques relatives à la 5G ont égalé ou dépassé les attentes de la plupart des premiers utilisateurs et les entreprises sont optimistes quant aux opportunités qu’elles offrent, selon le Capgemini Research Institute

Paris, le 22 juin 2021 – Selon le rapport « Accelerating the 5G Industrial Revolution : State of 5G and edge in industrial operations » publié aujourd’hui par le Capgemini Research Institute , l’adoption de la 5G dans l'industrie en est encore à ses prémices (idéation et planification). Seulement 30 % des entreprises industrielles sont passées au stade de la phase pilote ou l'ont dépassée. Cela signifie qu’il existe encore un large panel d’opportunités à exploiter pour les opérateurs télécoms et les entreprises industrielles qui n’ont pas encore déployé la technologie.





Attestant d’un changement de paradigme, 40 % des entreprises industrielles interrogées prévoient de déployer la 5G à grande échelle, sur un seul site, au cours des deux prochaines années et l’expérience des premiers utilisateurs pourrait en persuader d'autres à en faire autant. Les essais et les premières mises en œuvre de la 5G offrent de solides atouts commerciaux : 60 % des premiers utilisateurs affirment que la 5G leur a permis d’atteindre une plus grande efficacité opérationnelle, tandis que 43 % disent avoir constaté une flexibilité accrue.

L’étude a également révélé que les entreprises industrielles étaient optimistes quant à la possibilité de générer de nouveaux revenus grâce à la 5G avec l’introduction de nouveaux produits, services et modèles commerciaux. 51 % des entreprises industrielles prévoient de tirer parti de la 5G pour proposer de nouveaux produits et 60 % prévoient d’offrir de nouveaux services, rendus possibles par la 5G.

En outre, les entreprises industrielles sont conscientes du rôle de l’Edge computing dans leurs initiatives 5G et le considèrent comme un élément essentiel afin d’exploiter pleinement le potentiel de la 5G. 64 % des entreprises prévoient d’adopter des services d’Edge computing basés sur la 5G au cours des trois prochaines années, grâce aux performances, à la fiabilité, à la sécurité des données et à la confidentialité accrue qu’ils offrent. De plus, plus d’un tiers des entreprises industrielles des secteurs visés par l'enquête préfèrent déployer des réseaux 5G privés. C’est particulièrement vrai pour le secteur des semi-conducteurs et de la haute technologie (50 %), suivi de l’aérospatial et de la défense (46 %).

Des défis persistent afin d’accéder à une adoption généralisée

En effet, le rapport souligne que les entreprises vont devoir relever un certain nombre de défis afin de maximiser le potentiel de la 5G, notamment :

L’intégration de la 5G aux réseaux et systèmes informatiques existants : les entreprises constatent que l’absence de solutions normalisées et interopérables se traduira par une augmentation du temps d’assemblage et de test ;

les entreprises constatent que l’absence de solutions normalisées et interopérables se traduira par une augmentation du temps d’assemblage et de test ; La définition des cas d’utilisation de la 5G et l’estimation du retour sur investissement relatif à chacun d’eux, en particulier sur les installations existantes, (relatives à la terminologie anglophone « brownfield ») où un retour doit être mesuré par rapport aux options existantes telles que les connexions filaires et le coût de remplacement des câbles ; ce qui n’est pas le cas pour les usines dites « greenfield », nouvellement crées ;

en particulier sur les installations existantes, (relatives à la terminologie anglophone « brownfield ») où un retour doit être mesuré par rapport aux options existantes telles que les connexions filaires et le coût de remplacement des câbles ; ce qui n’est pas le cas pour les usines dites « greenfield », nouvellement crées ; La gestion de la cybersécurité en raison des difficultés à : sélectionner des fournisseurs de qualité, de confiance, anticiper l’impact des divers scénarios de déploiement de réseaux et l’absence de processus internes afin de réduire l’exposition aux risques. Pas moins de 70% des organisations industrielles interrogées considèrent la gestion de la cybersécurité, comme un enjeu majeur intrinsèquement lié aux implémentations de la 5G ;

: sélectionner des fournisseurs de qualité, de confiance, anticiper l’impact des divers scénarios de déploiement de réseaux et l’absence de processus internes afin de réduire l’exposition aux risques. Pas moins de 70% des organisations industrielles interrogées considèrent la gestion de la cybersécurité, comme un enjeu majeur intrinsèquement lié aux implémentations de la 5G ; La gestion de multiples fournisseurs pour fournir une pluralité de composants fonctionnels : jusqu’à 69% des entreprises industrielles considèrent l’identification, l’intégration et la gestion de plusieurs vendeurs comme un obstacle de taille.

Peut – on vraiment dire G pour « Green » ?

La 5G offre de nombreux avantages environnementaux directs et indirects grâce à sa conception intrinsèquement économe en énergie et sa capacité à permettre des cas d’utilisation axés sur l’environnement et la durabilité. Toutefois, les entreprises industrielles sont aussi conscientes des préoccupations environnementales que cela implique. Plus de la moitié (53 %) des entreprises industrielles interrogées affirment que la réduction de l’impact environnemental de leurs mises en œuvre 5G est une priorité pour leur entreprise, tandis que 67 % prévoient de prendre en compte les références en matière de durabilité des opérateurs, vendeurs et fournisseurs 5G dans le cadre de leurs décisions achat.

« La 5G industrielle est un catalyseur majeur afin de libérer le potentiel de l’Intelligent Industry et accélérer la transformation digitale », commente Fotis Karonis, responsable mondial de l’offre 5G et Edge chez Capgemini. « Les entreprises doivent maximiser les atouts de la 5G, en exploitant l’expertise partagée de l’écosystème auquel elles appartiennent et en co-créant des solutions innovantes pour l’avenir. Il y a aussi un élément d’itération requis puisque les entreprises doivent chercher à mobiliser l’écosystème de la 5G afin de tester conjointement des solutions avant de progresser vers l’adoption de la 5G à grande échelle et affiner leur approche à mesure que l’écosystème évolue. »





Selon le rapport, les entreprises doivent déterminer le modèle de réseau optimal, le bon ensemble de partenaires et les cas d’utilisation les plus importants qui répondront à leurs besoins, lors de la mise en œuvre de la 5G. Les opérateurs télécoms en particulier, doivent rapidement développer des capacités essentielles pour évoluer du statut de « fournisseurs de connectivité » à celui de « fournisseurs de solutions verticales spécifiques ». D’ailleurs, les opérateurs télécoms alignent déjà leur stratégie 5G d’entreprise sur la demande de réseaux 5G privés : en effet, 63 % d’entre eux ont lancé des solutions de réseaux privés industriels et 86% des autres opérateurs prévoient de développer ce type d’offres dans les deux ans à venir. L’Edge computing est considéré comme pivot dans cette stratégie : 37% des opérateurs télécoms proposent déjà des services 5G basés sur l’Edge computing et 61 % des opérateurs télécoms prévoient de faire de même d’ici trois ans.

Méthodologie

Les conclusions du Capgemini Research Institute sont basées sur une enquête primaire réalisée auprès de cadres supérieurs (de niveau directeur et au-dessus) de 1 000 entreprises industrielles mondiales ayant l’intention d’adopter la 5G. En outre, 150 cadres supérieurs chargés des télécommunications de 75 opérateurs télécoms ayant déployé ou prévoyant de déployer des réseaux 5G ont également été interrogés. Capgemini a également mené des entretiens approfondis avec 25 experts de grandes entreprises industrielles et de grands opérateurs télécoms travaillant sur la 5G, ainsi qu’avec d’autres acteurs de l’écosystème 5G.



La recherche s’appuie sur l’étude 2019 de Capgemini sur la 5G dans les opérations industrielles , qui a sondé l’intérêt des entreprises industrielles pour l’adoption de la 5G.

Pour lire le rapport complet, cliquez ici .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com .

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos du Capgemini Research Institute

Le « Capgemini Research Institute » est le centre de recherche de Capgemini. Il publie régulièrement des études sur l’impact des technologies digitales au sein des organisations et des grands secteurs économiques. L’équipe de l’Institut s’appuie sur le réseau international d’experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec les partenaires académiques et technologiques du Groupe. Il dispose de plusieurs centres de recherche dédiés en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il a été récemment classé N°1 mondial pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants.

Plus d’informations sur https://www.capgemini.com/fr-fr/capgemini-research-institute/

Pièce jointe