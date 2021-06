NEOLIFE : Résolutions adoptées à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2021

Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2021 : toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, communique les résultats des votes de ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui s’est tenue le 21 juin 2021.

Les actionnaires de la société NEOLIFE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 21 juin 2021, au nouveau siège de la société à Champagne-au-Mont-d’Or. Au total, 30% du capital social et des droits de vote étaient présents et représentés.

L’ensemble des résolutions soumises ont été approuvées à l’unanimité.

Le Président de séance, M. Patrick Marché, a souhaité remercier l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant soutenus à l’unanimité les résolutions conformément aux souhaits des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.

En savoir plus:

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

CONTACT

NEOLIFE®

Sébastien MARIN-LAFLECHE – Président du Directoire

04 78 25 63 08 - investors@neolife.fr

Pièce jointe