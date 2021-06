Enemærke & Petersen køber entreprenørkoncernen NemByg

English Danish

MT Højgaard Holding A/S’ forretningsenhed Enemærke & Petersen A/S har indgået aftale om at købe 60% af aktierne i entreprenørvirksomheden NemByg A/S. Den nuværende ejerkreds, inkl. ledelsen, fortsætter som minoritetsaktionærer til og med 2024, hvorefter Enemærke & Petersen har en option på at overtage NemByg fuldt ud.

Købsprisen for 60% af aktierne er 41 mio. kr. (enterprise value). Prisen for de sidste 40% fastsættes ved en earn-out-model baseret på NemBygs resultater.

Købet er alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse samt sædvanlige closing-forhold og ventes endeligt gennemført i løbet af 3. kvartal 2021.

NemByg har hovedkvarter i Tjæreborg og er med ca. 80 medarbejdere den førende entreprenør i Esbjerg-området. Det strategiske opkøb giver Enemærke & Petersen et vigtigt brohoved i Sydjylland.

NemByg havde i 2020 en omsætning på 169 mio. kr. efter en vækst på 34%, mens det primære driftsresultat (EBIT) steg 64% til 21 mio. kr. Omsætningen var næsten ligeligt fordelt mellem renovering og nybyggeri for erhvervskunder, offentlige kunder og boligforeninger. I 2021 ventes omsætning og indtjening at stige med afsæt i en god ordrebeholdning samt stærke projektledelses- og styringskompetencer.

”NemByg er et rigtig godt match for Enemærke & Petersen i kraft af de mange lighedspunkter i projekttilgang og entreprisetyper. NemByg har en stærk markedsposition i Sydjylland, og der er gode muligheder for at skalere virksomheden og udvide den geografiske radius. Vi glæder os til at samarbejde med ledelse og medarbejdere om at skabe vækst og værdi for kunderne i de kommende år,” siger Henrik Mielke, adm. direktør i Enemærke & Petersen.

NemByg fortsætter under eget navn, og alle aktiviteter videreføres. I forbindelse med transaktionen overtager medejer og projektchef Jesper Holm Nielsen stillingen som adm. direktør fra Karsten Larsen, der fortsætter i NemByg med ansvaret for marked og kunder. Medejer og projektchef Jørgen Mathiasen fortsætter uændret under Enemærke & Petersens ejerskab.

”Købet af NemByg er – ligesom overtagelsen af Raunstrup i marts – endnu et vigtigt skridt i Enemærke & Petersens bestræbelser på at være repræsenteret i alle attraktive markedsområder til gavn for kunderne og i tråd med vores Bæredygtig>22-strategi,” siger Morten Hansen, koncernchef i MT Højgaard Holding.

NemByg blev etableret i 1977 under navnet NEM Huse. I 2006 overtog Jørgen Mathiasen virksomheden fra sin far ved et generationsskifte, og i 2012 indtrådte Jesper Holm Nielsen som medejer. I 2018 blev ejerkredsen udvidet med investeringsselskabet Esbjerg Brygge Invest.

Finansielle konsekvenser

Købet af NemByg ændrer ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2021, hvor koncernen venter en omsætning på 6,8 mia. kr. og et driftsresultat på 160 mio. kr. før særlige poster og særlige afskrivninger. Købet ventes at bidrage positivt til Enemærke & Petersens aktiviteter og dermed understøtte MT Højgaard Holdings målsætning om at nå en overskudsgrad på 4% før særlige poster og særlige afskrivninger i 2022.

