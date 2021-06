Keskisuomalainen Oyj on allekirjoittanut kauppakirjan Hämeen Sanomat -konsernin ostamiseksi

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.6.2021 klo 10.30

Keskisuomalainen Oyj on tänään 22.6.2021 allekirjoittanut kauppakirjan Hämeen Sanomat -konsernin ostamiseksi Aina Group Oyj:ltä. Kauppaan kuuluvat Hämeen Sanomat Oy:n, tytäryhtiö Ilves Jakelu Oy:n ja tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannat.

Kaupassa ostettavan kokonaisuuden velaton kauppahinta on 8,3 Me. Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan.

Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen, kunnes Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt kaupan täytäntöönpanon. Kauppa arvioidaan toteutettavan 30.9.2021 mennessä.

Ennen kaupan toteuttamista Hämeen Sanomat Oy myy Vanajantie 7, Hämeenlinna -toimitilakiinteistön ja -tontin sekä medialiiketoimintaan kuulumattomia osakkeita Aina Group Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj vuokraa Vanajantie 7, Hämeenlinna -toimitilan Aina Group Oyj:ltä kuuden vuoden vuokrasopimuksella. Vuokravastuun enimmäismäärä kuudelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 0,9 Me.

Vuonna 2020 Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto oli noin 17,3 Me, käyttökate noin 1,6 Me, liikevoitto noin 1,3 Me, tilikauden tulos noin 0,8 Me ja taseen loppusumma noin 7,2 Me. Hämeen Sanomat -konsernilla on noin 400 työntekijää, joista noin 300 osa-aikaisia jakajia. Kokopäiväiseksi muutettuna konserni työllistää noin 200 henkilöä.

Vuonna 2021 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihtoa noin 4,0 Me ja kaupalla on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n kannattavuuteen, mikäli kauppa toteutetaan 30.9.2021 mennessä.

Keskisuomalainen-konsernin ja Hämeen Sanomat -konsernin muodostaman kokonaisuuden pro forma -liikevaihto vuodelta 2020 on noin 224,1 Me, pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto noin 10,4 Me ja pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate noin 24,8 Me. Pro forma -luvuissa Hämeen Sanomat -konserni on arvostettu FAS-periaatteiden mukaisesti.

Hämeen Sanomat -konsernin liiketoiminnan velaton arvo on noin 8,3 Me. Koko konsernin osakekannan arvo, sisältäen myös siirtyvät kassavarat, on noin 12,6 Me. Lopullinen maksettava osakkeiden kauppahinta määräytyy osakekaupan toteuttamispäivän perusteella. Kaupan toteuttaminen kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n nettovelkaa arviolta velattomalla liiketoiminnan arvolla noin 8,3 Me.

Hämeen Sanomat Oy julkaisee Kanta-Hämeessä kahta 7-päiväistä sanomalehteä Hämeen Sanomia ja Forssan Lehteä sekä Hämeenlinnassa kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia. Ilves Jakelu Oy harjoittaa Kanta-Hämeessä sanomalehtien ja muiden tuotteiden varhaisjakelua. Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy suorittaa Hämeenlinnan alueella osoitteettoman suoramainonnan jakelua.

”Hämeen Sanomien kauppa on luontainen osa mediakonserni Keskisuomalaisen viime vuosien johdonmukaista kasvustrategiaa. Hämeen Sanomat on perinteikäs ja hyvin hoidettu mediakonserni. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ovat lukijoidensa arvostamia medioita ja rikastuttavat laadukasta mediatarjoamaamme Hämeessä. Kaupan myötä myös kattava jakeluverkostomme vahvistuu entisestään, kun Ilves Jakelu ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu täydentävät jakeluamme Kanta-Hämeessä”, kommentoi Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com