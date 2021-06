Le moyen de paiement QR code de Payconiq disponible sur la plateforme Limonetik

Bien connu au Benelux, l’application QR code Payconiq développée à partir du système de paiement belge Bancontact est désormais opérée par la plateforme Limonetik. Particulièrement simple d’utilisation et destiné à toute forme de transactions du quotidien, le paiement QR code est promis à un bel avenir.

Déjà forte de plus de 285 moyens de paiement couvrant une soixantaine de pays, la plateforme de services de paiement internationaux Limonetik vient de s’enrichir de Payconiq. Cette application QR code très en vogue en Belgique, et plus récemment au Luxembourg et aux Pays-Bas, fonctionne sur virement intralink. Ce Wallet a été créé, à l’origine, pour rembourser ses amis avant de très vite s’élargir à un champ d’application beaucoup plus vaste.

L’app Payconiq (via Android et Apple) fonctionne de manière simple : soit à partir de son compte bancaire soit à partir d’un compte Bancontact. L’application centralise aussi toutes les dépenses et permet de régler à la fois ses factures, d'acheter des produits en ligne, en magasin ou en grande surface, ou encore procéder à des remboursements.

« Il s’agit d’une application ‘à tout faire’ dans le paiement ; d’où son succès rapide au Benelux, » affirme Thomas Rivera, Key Account Manager chez Limonetik. « Ce moyen de paiement omni-canal (pour des achats en magasin et sur Internet) fonctionne avec un terminal acceptant le QR code. Il est donc possible de régler à peu près tout avec un simple smartphone : une course VTC, une facture d’abonnement récurrent, des achats sur une marketplace, etc. »

À cela s’ajoute une multitude de services permettant par exemple de cumuler des points de fidélité, d’acheter directement des billets de transport, de visualiser ses postes de dépenses ou encore d’ajouter des tickets-restaurants dématérialisés.

L’application QR code de Payconiq s’adresse à tous les utilisateurs de carte bancaire désireux de posséder un moyen de paiement encore plus sécurisé. Répondant à la norme DSP2, Payconiq est accessible par authentification de son smartphone. Pour le marchand, l’intégration de cette application se fait simplement et de façon fiable grâce à la technologie de Limonetik qui évite tout chargeback (rétrofacturation) par exemple.

« La plateforme Limonetik permet au commerçant qui propose le paiement via Payconiq une réconciliation simple et rapide des opérations. Via un portail de visualisation, il peut suivre en temps réel toutes les transactions. Les réconciliations s’effectuent rapidement et permettent une gestion plus fine et immédiate en cas de demande de remboursement ».

Un parcours utilisateur simple et rapide

Avec l’application Payconiq, le commerçant est en mesure de proposer à ses clients un parcours utilisateur à la fois simple et efficace, avec moins d’étapes : il affiche un QR code, le client le scanne et paie. Cette simplicité séduit déjà beaucoup les acheteurs et les marchands sur les continents asiatique et africain.

"Une récente étude de Juniper Research révèle que le nombre total d'utilisateurs de paiements par QR Code dépassera 2,2 milliards -dans le monde- en 2025, contre 1,5 milliard en 2020. Compte tenu de l'omniprésence des téléphones mobiles et du raz-de-marée de la cybercriminalité, des solutions de paiement plus sécurisées gagneront des parts de marché, " explique Thomas Rivera. " Le QR code offre encore un autre avantage pour le commerçant, payer moins de commissions : 0,5 % voire quelques centimes, contre 3 % sur les achats pour les paiements par carte de débit ou de crédit. "

« Nous sommes très heureux que Limonetik propose également Payconiq comme une de ses solutions de paiement », a déclaré Nathalie VandePeute, CEO de Bancontact PayConiq Company. «Grâce à notre coopération, plus de marchands pourront accepter les paiements mobiles via PayConiq. Les consommateurs seront désormais en mesure de payer encore plus de marchands avec leur application de confiance Payconiq par Bancontact.»

Intégré au large portefeuille de moyens de paiement disponibles sur la plateforme Limonetik, Payconiq devrait fortement intéresser les commerçants, marketplaces, et PSPs Européens clients de la Fintech spécialisée dans les paiements internationaux et les solutions pour marketplaces. Au-delà du Benelux, en Allemagne, en France, au Royaume Uni, dans le retail, l’alimentaire, les loisirs, le paiement par QR code a un bel avenir devant lui.