Le risque de contracter la COVID-19 n’est pas plus élevé dans les écoles, selon une étude

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une étude financée par le gouvernement du Canada, par l’entremise de son Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC), pour le personnel des écoles, le risque d’être infecté dans le milieu scolaire par le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, n’est pas plus élevé que dans le contexte normal de la vie quotidienne au sein de la communauté. Ces constatations viennent d’être publiées en préimpression avant l'examen par les pairs.



Des chercheurs du BC Children’s Hospital, de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et de Vancouver Coastal Health (VCH, la régie de la santé du littoral de Vancouver) ont étudié les cas de COVID-19 chez le personnel du district scolaire de Vancouver pendant l’année scolaire 2020-2021. L’équipe de recherche a effectué le dépistage des anticorps contre le SRAS-CoV-2 – qui indiquent une infection antérieure – auprès des membres du personnel des écoles afin de déterminer combien d’entre eux ont déjà été infectés par le virus, qu’ils aient ou non ressenti des symptômes. Sur les 1 556 membres du personnel scolaire dont les échantillons sanguins ont été analysés, 2,3 pour cent ont obtenu un résultat positif au test d’anticorps. Ce pourcentage est comparable au nombre d’infections au sein d’un groupe de référence formé de donneurs de sang dont l’âge, le sexe et la région de résidence correspondaient à ceux du groupe étudié. Les résultats confirment la faible prévalence de l’infection au SRAS-CoV-2 parmi les travailleurs en milieu scolaire.

« Ces constatations démontrent que si les stratégies d’atténuation appropriées sont en place, l’enseignement en présentiel n’est pas associé avec un risque fortement accru de transmission du SRAS-CoV-2 pour le personnel qui travaille dans les classes par rapport à la population générale », explique le Dr Pascal Lavoie, chercheur principal de l’étude, qui est chercheur au BC Children’s Hospital, pédiatre et professeur agrégé au département de pédiatrie de l’UBC.

« Même si nous tenons compte des infections asymptomatiques détectées grâce à des tests sanguins sensibles, le risque de transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles demeure très faible », affirme le Dr David Goldfarb, cochercheur et auteur principal de l’article. Le Dr Goldfarb est chercheur et microbiologiste médical au BC Children’s Hospital et professeur agrégé de clinique au département de pathologie et de médecine de laboratoire de l’UBC.

Sur les 1 689 membres du personnel scolaire ayant fait l’objet de l’enquête, 278 ont rapporté avoir été en contact étroit avec un élève ou un collègue qui était atteint de la COVID-19, mais seulement cinq membres du personnel qui ont été infectés par le SRAS-CoV-2 croyaient avoir contracté le virus dans le milieu scolaire. Sept autres membres du personnel infectés par le SRAS-CoV-2 ont rapporté avoir été en contact étroit avec un ami ou un membre de leur famille qui serait le principal contact à la source de l’infection.

« Selon nos résultats, les enseignants et autres membres du personnel des écoles sont peu nombreux à avoir contracté le SRAS-CoV-2 et la plupart croient qu’ils n’ont pas été infectés à l’école, mais que le virus leur a plutôt été transmis par des amis ou des proches », ajoute le Dr Lavoie.

L’étude fait aussi état des tests viraux PCR (amplification en chaîne par polymérase) positifs chez les élèves et le personnel, rapportant le nombre de personnes qui ont passé un test et qui présentaient une infection au SRAS-CoV-2 au moment du test. Dans le district scolaire de Vancouver, 0,98 pour cent des 47 280 élèves et 1,3 pour cent des 7 071 membres du personnel ont reçu un diagnostic de COVID-19 entre le début de la pandémie et le 4 mars 2021. Dans le cadre de cette étude, le personnel scolaire a présenté un pourcentage de tests viraux positifs qui correspondait à celui du district scolaire de Vancouver, c’est-à-dire 1,3 pour cent.

« Nous espérons que nos constatations contribueront à l’élaboration des prochaines politiques d’ouverture et de fermeture des écoles », déclare la Pre Louise Mâsse, cochercheuse principale de l’étude, qui est également chercheuse au BC Children’s Hospital et professeure à l’École de la population et de la santé publique de l’UBC.

« Nous savons à quel point l’enseignement en présentiel est important, non seulement pour l’apprentissage de nos élèves, mais aussi pour leur bien-être social, mental et physique », explique Suzanne Hoffman, surintendante des écoles du district scolaire de Vancouver. « Ces résultats confirment à nouveau que les protocoles qui sont en place font des écoles des milieux sécuritaires où l’on peut enseigner et apprendre. »

« Notre Groupe de travail a financé trois projets de recherche qui étudient le risque de contracter la COVID-19 chez les membres du personnel des écoles et celui-ci en fait partie », mentionne le Dr Mel Krajden, membre de l’équipe de direction du GTIC et professeur de pathologie et de médecine de laboratoire à l’UBC. « Cette étude révèle que le portrait de la COVID-19 en milieu scolaire reflète habituellement une transmission au sein des familles et de la communauté. À mesure que le nombre de Canadiens vaccinés augmentera, nous nous attendons à ce que la transmission de la COVID-19 dans les familles et les communautés continue de diminuer. Les résultats de cette étude arrivent à point, au moment où les gouvernements provinciaux du pays commencent à planifier la rentrée et à annoncer leurs plans pour la prochaine année scolaire. Ces résultats, ainsi que ceux d’autres études financées par le GTIC, fourniront des données probantes qui serviront à organiser un retour à l’enseignement en présentiel. »

Pour en savoir plus : https://medrxiv.org/cgi/content/short/2021.06.16.21258861v1

L’équipe de recherche, dirigée par le Dr Lavoie et la P re Mâsse , comprenait également le D r Goldfarb , Vilte Barakauskas, Ph. D. , Julie Bettinger, Ph. D. , le D r Tim Oberlander , Mike Irvine, Ph. D., et Manish Sadarangani , D. Phil., du BC Children’s Hospital et de l’UBC, ainsi que Daniel Coombs, Ph. D., du département de mathématiques de l’UBC, Eva Oberle, Ph. D., et Anne Gadermann, Ph. D., de l’École de la population et de la santé publique de l’UBC, Agatha Jassem, du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) et la Dre Alex Choi, de VCH.

Le BC Children’s Hospital Research Institute effectue de la recherche axée sur la découverte, de la recherche translationnelle et de la recherche clinique dans le but d’améliorer la santé des enfants et de leurs familles. Soutenu par la BC Children’s Hospital Foundation, l’institut fait partie du BC Children’s Hospital et de la Provincial Health Services Authority, en plus de travailler en collaboration étroite avec l’Université de la Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.bcchr.ca ou suivez-nous sur Twitter : @BCCHResearch.

Vancouver Coastal Health (VCH), la régie de la santé du littoral de Vancouver, est responsable de la prestation de soins extrahospitaliers, hospitaliers et de longue durée d’une valeur de 4,1 milliards de dollars à plus d’un million de résidents d’une région englobant Richmond, Vancouver, la Côte-Nord, la Sunshine Coast, le corridor Sea-to-Sky, Powell River, Bella Bella et Bella Coola. De plus, VCH fournit des soins et services spécialisés à tous les Britanno-Colombiens, et centralise l’éducation et la recherche médicale de la province.

Le district scolaire de Vancouver est un grand district scolaire urbain et multiculturel. Il s’engage à offrir la meilleure expérience d’apprentissage qui soit à l’ensemble des élèves et à les aider à réaliser leur plein potentiel intellectuel, social et physique, dans un environnement sûr et inclusif. Ce district est l’un des réseaux scolaires les plus diversifiés au Canada, avec environ 50 000 élèves inscrits chaque année, de la maternelle à la 12e année. Il offre également des programmes et des services éducatifs aux étudiants adultes.

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) est un centre mondial de recherche et d’enseignement qui se classe constamment parmi les 20 meilleures universités publiques au monde. Depuis 1915, grâce à son esprit entrepreneurial, l’UBC fait de l’innovation une de ses valeurs essentielles et remet en question le statu quo. L’UBC encourage ses étudiants, son personnel et son corps professoral à défier les conventions, à être à la tête de la découverte et à imaginer de nouvelles manières d’apprendre. À l’UBC, on met à l’honneur la pensée audacieuse afin de concevoir des idées susceptibles de changer le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.ubc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @UBC.



Le BC Children’s Hospital, un programme de la Provincial Health Services Authority, offre des soins spécialisés aux enfants, dont les nouveau-nés, aux adolescents et aux jeunes adultes les plus gravement malades ou blessés de la province. Le programme Child and Youth Mental Health offre une vaste gamme de services médicaux tertiaires spécialisés et uniques en santé mentale et en toxicomanie destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes de la province. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.bcchildrens.ca/ ou suivez-nous sur Twitter : @BCChildrensHosp.

La Provincial Health Services Authority (PHSA), l’autorité provinciale de santé, gère et évalue certains soins de santé spécialisés offerts dans toute la Colombie-Britannique, en collaboration avec les cinq régies régionales de la santé, afin d’offrir des solutions à l’échelle de la province permettant d’améliorer la santé des Britanno-Colombiens. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.phsa.ca ou suivez-nous sur Twitter : @PHSAofBC.

Au sujet du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19

Le gouvernement du Canada a créé à la fin avril 2020 le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC). Le GTIC est supervisé par une équipe de direction bénévole composée d’experts et de scientifiques canadiens de premier plan provenant d’universités et d’hôpitaux de tout le pays qui cherchent à comprendre la nature de l’immunité découlant du nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. À cette fin, le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 soutient de nombreuses études visant à déterminer l’ampleur de la propagation de l’infection au SRAS-CoV-2 au Canada (dans la population générale, dans certaines communautés et dans des populations prioritaires), comprendre en quoi consiste l’immunité qui suit l’infection, améliorer les méthodes de dépistage des anticorps et contribuer à surveiller l’efficacité et l’innocuité des vaccins qui sont distribués au Canada. Le Groupe de travail et son secrétariat collaborent étroitement avec un ensemble de partenaires, dont des gouvernements, des organismes de santé publique, des institutions, des organisations de santé, des équipes de recherche et d’autres groupes de travail, en plus de mobiliser des communautés et des intervenants. Plus récemment, le groupe a été invité à jouer un rôle majeur dans le soutien à la surveillance de l’efficacité et de la sécurité des vaccins. Notre objectif principal est de générer des données et des idées qui serviront de base aux interventions visant à ralentir et, à terme, à arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/.