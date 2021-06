L’automatisation multi Cloud au service de la personnalisation

La période pré-estivale est particulièrement dense en annonces sur l’ensemble du secteur IT. Cela marque notamment, la fin d’année ou le début pour plusieurs grands acteurs internationaux. C’est l’occasion de faire briller les yeux des communautés rassemblées autour de nombreux formats numériques.

Avec l’accélération globale de la numérisation, cette densité d’informations peut amener à passer à côté de beaux sujets !

L’automatisation multi Cloud étant un des domaines les plus en vue, comptez sur nous pour suivre de très près certaines annonces.

En effet, les acteurs MSP et opérateurs multi Cloud ont élevé la migration et l’opération multi-socles au cœur de leur stratégie d’offre. Ils bénéficient d’une véritable convergence de vision du marché. Les hyperscalers et éditeurs du Cloud public sont alignés sur une ouverture technologique la plus large possible. Nous en parlions déjà récemment en mettant en avant MS Azure et Nutanix .

Keep calm and CALM en SaaS

Ce dernier a franchi un nouveau cap en annonçant il y a un mois environ , l’accès à la solution CALM en SaaS, totalement indépendante du socle de Cloud privé et public. Ainsi, plus besoin de disposer d’un Cloud privé sous Nutanix AOS pour piloter ses workloads. Nutanix s’est définitivement défait de son image de « constructeur hyperconvergence ».

Chez ITS Integra, CALM est une pièce essentielle. Elle permet d'offrir à nos clients une expérience enrichie et maitrisée en matière d’orchestration et d’automatisation multi Cloud. Le portail unique pour régner sur tous… nous nous en rapprochons de plus en plus ! Nous expliquions déjà fin 2020 les possibilités offertes par la solution proposée en service managé .

Concrètement, CALM en SaaS libère de toute contrainte de devoir opérer la solution sur un cluster sous AOS.

Ainsi, les différents services de Cloud public et privé sont à paramétrer directement dans CALM en se basant sur les procédures existantes , à date disponibles pour AWS, Azure, GCP, VMware et services Kubernetes. La librairie des « Blueprints » disponibles s’enrichit par ailleurs, afin de faire gagner du temps sur la gestion de templates standards.





Démarrez tout de suite l'automatisation multi Cloud

Selon Ihmed FARSI , Ingénieur Cloud chez ITS Integra et référent sur les solutions Nutanix, cela représente une excellente nouvelle pour de nombreux clients :

« Pour nos clients Cloud privé notamment sous hyperviseur VMware, cela implique de pouvoir engager l’hybridation à travers une simple souscription à un service SaaS. Ceux qui sont déjà sur AOS peuvent continuer à utiliser le service depuis leur Cloud privé ou choisir de basculer en SaaS en toute transparence. Le service est disponible via le portail my.nutanix .

En s’appuyant sur les « Blueprints », c’est pratiquement du « plug & play» permettant aux clients de démarrer tout de suite, plutôt que de passer par une longue phase d’adaptation qui a déjà pu décourager certains sur d’autres solutions du marché. »

Marché aligné... Profitez !

Cette nouvelle avancée nous permet de nous concentrer encore plus sur l’essentiel : atteindre les objectifs d’hybridation fixés par les clients. La simplification de la couche de management fait que nos efforts sont totalement focalisés sur l’accompagnement et la personnalisation des « Blueprints », la mise en œuvre d’automatisation à grande échelle et la maîtrise des coûts. Le tout dans un environnement multi-socles parfaitement sécurisé et conforme aux standards exigés.

Pas de doute, une place de choix est réservée à CALM dans notre portefeuille de solutions. Nous ne manquerons pas de rebondir sur les prochaines annonces et autres nouveautés. C’est une solution dans l’ère du temps, en parfait accord avec une vision plus générale qui, pour une fois, semble être partagée par un grand nombre d’acteurs… au bénéfice du client final.