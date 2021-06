Tourisme Montréal obtient la convention annuelle du Lions Clubs International à Montréal en 2022

English French

MONTRÉAL, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Montréal a été désignée nouvelle ville hôte du congrès annuel du Lions Clubs International qui aura lieu du 24 au 28 juin 2022. La métropole recevra plus de 10 000 délégués à l’occasion de l’un des plus grands rendez-vous annuels de ce type au monde. Les dépenses touristiques d’un tel événement sont estimées à 16 millions de dollars pour l’économie de Montréal, qui représente environ 30 000 nuitées d’hébergement. Les activités de ce rassemblement se concentreront au Centre Bell et au Palais des congrès de Montréal. Cette annonce est un autre aboutissement heureux grâce aux efforts soutenus d’Événements d’affaires Montréal (EAM), l’équipe de Tourisme Montréal dédiée aux réunions d’affaires et aux congrès, afin de relancer le tourisme d’affaires dans la métropole.



Présent dans plus de 200 pays, le Lions Clubs International s’est donné la mission de soutenir différentes initiatives en faveur des jeunes et des communautés locales, en travaillant sur le terrain pour réaliser des projets humanitaires. Ce regroupement qui compte 48 000 clubs et 1,4 million de membres est la plus grande organisation de clubs philanthropiques au monde. La convention annuelle du Lions Clubs International devait se tenir à Montréal en 2021, mais s’est finalement déroulé de façon virtuelle étant donné les consignes sanitaires en vigueur.

Le tourisme d’affaires est un créneau d’excellence et une source de fierté. Montréal est la capitale des événements internationaux dans les Amériques selon l’UIA et la première ville de conventions et de congrès en Amérique du Nord selon l’ICCA. La ville accueillait en 2019 un total de 353 événements regroupant 915 716 participants, ayant des retombées économiques de 214,5 M$ et générant 142 041 nuitées dans les hôtels de la métropole. Les touristes d’affaires représentent 15% des visiteurs, mais génèrent 30% des revenus touristiques.

L’annonce de Lions Clubs International de tenir son édition 2022 à Montréal est le fruit d’un important travail de collaboration en arrière-scène par Tourisme Montréal et ses partenaires. Les réunions d’affaires et les congrès ont été énormément affectés par la pandémie, mais les bonnes nouvelles se multiplient en ce début d’été pour avoir une relance forte qui permettra à Montréal de demeurer au sommet des palmarès.

Citations

« Nous sommes très fiers d’annoncer le retour de la Convention annuelle 2022 du Lions Clubs International à Montréal après le rendez-vous manqué de cette année à cause de la pandémie. Cette annonce est le fruit d’un important travail en arrière-scène de notre équipe des événements d’affaires en collaboration avec nos partenaires. La venue de cet événement contribue à réaffirmer Montréal comme capitale des événements internationaux dans les Amériques par son accueil chaleureux, amical et sécuritaire. La Convention aura un impact social certain pour les valeurs d’implication bénévole et d’entraide véhiculées par Lions Clubs International et qui sont tout à fait à l’image de la nature des Montréalaises et des Montréalais. »

-Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Quelle belle nouvelle pour Montréal et son industrie touristique. Savoir que dès 2022 ce type de congrès prendra place dans notre belle métropole est une excellente nouvelle pour la relance économique et démontre que Montréal n’a rien perdu de sa réputation à l’échelle internationale, malgré la pandémie. »

-Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Le comité organisateur et les membres Lions du Québec et des Iles St-Pierre & Miquelon sont fiers d’accueillir les membres du conseil d’administration du Lions clubs International et les membres Lions de plus de 200 pays et aire géographique a son congrès international du 24 au 28 juin 2022 à Montréal, Québec. Nous avons manqué notre rendez-vous cette année avec la pandémie mondiale COVID-19, mais ce n’est que partie remise. Venez fêter avec nous l’an prochain après 2 ans d’absence. On vous attend en grand nombre. »

-Yves Léveillé, comité organisateur, Lions Clubs International

« Nous sommes très heureux d’accueillir Les Lions au Centre Bell du 24 au 28 juin 2022 en partenariat avec Tourisme Montréal. Il s’agit d’un événement d’envergure qui contribuera au rayonnement de notre ville en lui permettant de se positionner comme une destination de choix pour les congrès et autres événements internationaux. »

-France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens de Montréal

« Nous sommes bien heureux de voir revenir le congrès annuel du Lions Clubs international qui devait avoir lieu cette année en juin 2021, et qui avait été annulé dû à la COVID-19. La mobilisation de tous les acteurs de l'industrie du tourisme d'affaires a été un atout afin de récupérer ce congrès d'envergure qui regroupera 10 000 délégués en 2022. Cette bonne nouvelle confirme, une fois de plus, que la confiance est au rendez-vous et que la reprise est à notre porte. Bravo Montréal! Première des Amériques pour les congrès internationaux. »

-Luc Charbonneau, président-directeur général par intérim et directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques du Palais des congrès de Montréal

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d’agrément et d’affaires. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l’industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l’offre touristique montréalaise, ce qui l’amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d’information, visitez le site www.mtl.org.

Renseignements :

Francis Bouchard

Gestionnaire des communications corporatives et relations publiques

Tourisme Montréal

Tél. : 438 520-1210

fbouchard@mtl.org