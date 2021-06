Innate Pharma présente des données préliminaires de l'essai TELLOMAK montrant une réponse clinique avec lacutamab dans le mycosis fungoides

English French

Marseille, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les premières données cliniques de TELLOMAK établissent la sécurité de lacutamab, des réponses cliniques ainsi qu’une amélioration au niveau de la peau chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2



Les données soutiennent le développement de lacutamab dans les lymphomes à cellules T exprimant KIR3DL2

Ces données sont présentées lors du 16ème congrès international du lymphome malin (16-ICML) ; Innate organise un événement destiné aux investisseurs demain, mercredi 23 juin, à 14h00 CEST

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la présentation de données préliminaires portant sur l’évaluation du lacutamab sur une cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde dans l’essai clinique de Phase 2 TELLOMAK. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en cours de développement pour les lymphomes à cellules T. Ces données sont partagées dans le cadre d’une présentation orale au 16ème congrès international du lymphome malin (International Conference on Malignant Lymphoma – 16-ICML).



Lacutamab a démontré des réponses cliniques chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2), atteignant le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2 de l’essai.1

A la date du 10 mai 2021, dans la cohorte de patients exprimant KIR3DL2 (n=17), des réponses complètes (n=1), partielles (n=3) et partielles mais non confirmées (n=2) ont été observées. Depuis cette date, ces deux dernières réponses partielles ont été confirmées.

Lors de l'évaluation des réponses au niveau de la peau, une réponse complète, huit réponses partielles et deux réponses partielles non confirmées, ont été mis en évidence. Sur les sept patients présentant une atteinte sanguine, quatre ont eu une réponse complète et sur les huit patients présentant une atteinte des ganglions lymphatiques, un patient a eu une réponse partielle. Depuis le 10 mai, les deux réponses partielles dans la peau ont été confirmées.

Tous les patients de la cohorte n’exprimant pas KIR3DL2 (cohorte 3) ont été recrutés (n=19). Le seuil de réponses nécessaires pour avancer au stade 2 n’a pas encore été atteint et le suivi des patients est en cours.

« Nous sommes satisfaits du niveau de réponse atteint à ce jour chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2, qui nous a permis de faire progresser l’essai dans cette cohorte plus tôt que prévu, » commente le Docteur Joyson Karakunnel, Directeur Médical d’Innate Pharma. « Ces données confirment notre hypothèse initiale selon laquelle lacutamab pourrait apporter un bénéfice chez les patients présentant un lymphome à cellules T exprimant KIR3DL2 et soutiennent notre stratégie clinique fondée pour poursuivre le développement d’un nouveau standard de traitement pour ces patients. Nous continuons de recruter des patients au sein de notre étude TELLOMAK dans les cohortes mycosis fongoïde et syndrome de Sézary. Au-delà, nous prévoyons de lancer notre programme clinique dans les lymphomes T périphériques avec l’initiation d’un essai clinique de Phase 1b évaluant lacutamab en monothérapie qui démarrera à la mi-2021, tandis qu’une étude clinique sponsorisée par l’investigateur évaluant lacutamab en combinaison démarrera au second semestre 2021. »

Conformément aux observations précédentes, lacutamab a démontré un profil de tolérance favorable dans le mycosis fongoïde. Des effets indésirables de grades 1-2 ont été observés et un patient (sur les 36 observés) a eu un effet indésirable de grade 3. Aucune toxicité cutanée majeure n’a été observée.

« Le mycosis fongoïde, et les lymphomes T cutanés en général, sont associés à un pronostic clinique défavorable, en particulier aux stades avancés de la maladie,» commente le Professeur Martine Bagot, Chef du Service de Dermatologie à l’Hôpital Saint-Louis (Paris), et l’un des investigateurs de l’étude. «Les réponses cliniques dans la peau et le profil de tolérance favorable observés jusqu’ici dans l’étude TELLOMAK sont encourageants. Je suis enchantée en particulier par les réponses cutanées préliminaires observées, car les patients en rechute/réfractaires ont besoin de nouvelles options de traitement qui peuvent améliorer leur qualité de vie et ralentir la progression de la maladie. J’attends avec impatience de voir plus de données sur lacutamab à mesure que l’essai progresse et que des patients supplémentaires sont recrutés dans cette cohorte. »

Innate apportera des informations additionnelles sur ces données demain, mercredi 23 juin 2021, lors d’une conférence à destination des investisseurs à 14h00 CEST. Les informations de connexion à la conférence sont disponibles dans la rubrique investisseurs du site internet d’Innate ainsi que l’accès à une rediffusion qui sera disponible pendant 90 jours après l’événement.

À propos de lacutamab :

Lacutamab (IPH4102) est un anticorps humanisé « first-in-class » induisant la cytotoxicité, ciblant KIR3DL2 actuellement en cours d’évaluation clinique dans les lymphomes T cutanés (LTC), une indication orpheline. Les LTC sont un ensemble de lymphomes rares des lymphocytes T. Dans les stades avancés de LTC, il existe peu d’options thérapeutiques et le pronostic est défavorable.

KIR3DL2 est un récepteur inhibiteur de la famille des KIR, exprimé par environ 65% des patients présentant un LTC, pour l’ensemble des sous-types et stades de la maladie ; cette fréquence augmente jusqu’à 90% des patients atteints de certains LTC de mauvais pronostic, en particulier le syndrome de Sézary. Il est exprimé par jusqu'à 50% des patients atteints de lymphome T périphérique. Son expression est limitée dans les tissus sains.

À propos de l’étude TELLOMAK :

TELLOMAK est une étude de Phase 2 internationale, ouverte, multi-cohorte, conduite aux Etats-Unis et en Europe. Lacutamab y est évalué chez des patients présentant un syndrome de Sézary ou un mycosis fongoïde.

Cohorte 1 : lacutamab évalué en monothérapie chez 60 patients environ atteints d’un syndrome de Sézary ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, dont le mogamulizumab,

Cohorte 2 : lacutamab évalué en monothérapie chez 50 patients environ atteints de mycosis fongoïde et exprimant KIR3DL2.

Cohorte 3 : lacutamab évalué en monothérapie chez 38 patients environ atteints de mycosis fongoïde et n’exprimant pas KIR3DL2.





Les cohortes dans le mycosis fongoïde suivent chacune un schéma en deux étapes, et seront arrêtées après la première étape si le traitement est jugé inutile. La cohorte du syndrome de Sézary de l’étude pourrait, sous certaines conditions, permettre l’enregistrement de lacutamab dans cette indication.

Le critère d'évaluation principal de l'essai est le taux de réponse objective. Les critères secondaires incluent la survie sans progression, la durée de la réponse, la qualité de vie et l’incidence d’évènements indésirables liés au traitement.

La réponse globale dans le lymphome cutané est mesurée selon les recommendations d’Olsen et al. Publié dans le Journal of Clinical Oncology en 20112.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

1 Dans cet essai, les patients exprimant KIR3DL2 sont définis comme des patients dont la tumeur présente une expression de KIR3DL2 dans au moins 1% des cellules mononucléaires, par immunohistochimie avec une évaluation centrale.

2 Olsen EA, Whittaker S, Kim YH, et al. Clinical end points and response criteria in mycosis fungoides and Sézary syndrome: a consensus statement of the International Society for Cutaneous Lymphomas, the United States Cutaneous Lymphoma Consortium, and the Cutaneous Lymphoma Task Force of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer. J Clin Oncol. 2011;29(18):2598-2607. doi:10.1200/JCO.2010.32.0630

